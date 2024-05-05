Bursa’da 3 sokak köpeği çocuklara böyle saldırdı | Video 05.05.2024 | 16:53 Bursa’da sokak köpekleri 3 çocuğa saldırdı. 2 çocuk yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Yeniler Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan ağaçtan erik toplamaya çalışan 3 çocuğa, 3 köpek saldırdı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yerde kalan çocuğun köpeklerin saldırısına maruz kaldığı görülürken, bir diğer çocukta ayakta köpeklerden korunmaya çalıştı. Olay yerinde bulunan bir çocuk ise kaçarak köpeklerin saldırısından kurtuldu. Çocukların seslerini duyan bir vatandaş ise köpekleri kovaladı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 çocuğu hastaneye kaldırdı. Polis ise sokak köpeklerini yakalayarak boş bir inşaata bağladı. Belediye ekiplerine haber veren polisler, köpekleri belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanlarına teslim etti.