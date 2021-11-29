Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da yarın (30 Kasım) okullar tatil edildi! Vali duyurdu
Giriş Tarihi: 29.11.2021 20:10 Son Güncelleme: 29.11.2021 20:20

Son dakika: İstanbul'da yarın (30 Kasım) okullar tatil edildi! Vali duyurdu

Son dakika: İstanbul’da yarın 30 Kasım okullar tatil edildi! Vali duyurdu

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 30 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime lodos nedeniyle ara verildiğini duyurdu.

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime yarın (30 Ekim) ara verileceğini duyurdu.

"YÜZ YÜZE EĞİTİME 30 KASIM SALI GÜNÜ ARA VERİLMİŞTİR"

Vali Yerlikaya açıklamasında, "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle;Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.

KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ENGELLİ VE HAMİLE PERSONELLER İZİNLİ SAYILACAK

İstanbul Valisi ayrıca kamu kurumlarıyla da ilgili açıklamada bulundu. Buna göre kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.

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Son dakika: İstanbul'da yarın (30 Kasım) okullar tatil edildi! Vali duyurdu
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