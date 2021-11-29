Son dakika: İstanbul'da yarın (30 Kasım) okullar tatil edildi! Vali duyurdu

KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN ENGELLİ VE HAMİLE PERSONELLER İZİNLİ SAYILACAK

İstanbul Valisi ayrıca kamu kurumlarıyla da ilgili açıklamada bulundu. Buna göre kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır.