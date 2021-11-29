İstanbul'u lodos vurdu | Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tam 52 il için kuvvetli fırtına uyarısı yapmıştı. 17 il için turuncu 35 ilde ise sarı kodla uyarı yapılmıştı. Meteoroloji yetkililerinin günler önceden uyardığı kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Birçok evin çatısı uçarken, ağaçlar devrildi. İstanbul'da deniz otobüsü seferleri iptal edilirken, rüzgar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçaklar pisti pas geçti. Esenyurt'ta ise bir binanın çatısı yoldan geçen yayaların üzerine düştü. Çatının altında kalan bir kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, lodos nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 38'e yükseldiğini açıkladı. Meteoroloji'den de lodosun yarın da devam edeceği uyarısı geldi... İşte son dakika haberinin detayları...