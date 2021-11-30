Son dakika: Gaziantep’te 3 aylık bebek babası tarafından vahşice darp edildi! Bakanlık davaya müdahil olacak...

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gaziantep'te bir bebeğin babası tarafından darbedildiği görüntülerin kamuoyuna yansıması üzerine, Bakanlığın ilgili birimlerinin gerekli tedbirlerin alınması için derhal harekete geçtiği belirtildi.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLACAK

Yoğun bakımda tedavisi devam eden mağdur çocuğun, tedavisinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla hakkında sağlık tedbir kararı alınması için adli mercilere başvuru yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ayrıca anne için de 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı alınması için süreç başlatılmıştır. Baba adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Failin mümkün olan en ağır cezayı alması için Bakanlığımız tarafından davaya müdahil olunacaktır. İnsani hassasiyetlerle bağdaşmayan, son derece vahim bu görüntülere erişimin engellenmesi için de başvuruda bulunulmuştur."

TUTUKLANDI

Öte yandan, Gaziantep'te bebeğini darbeden baba tutuklandı. Beyin kanaması geçiren bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya mecralarında kentte çekildiği anlaşılan, bir babanın bebeğini darbettiğine dair görüntülerin yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C.G. isimli bebeğini darbettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır. Olayın şüphelisi Y.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır."

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

"HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

Özel Anka Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı İsmail Demir, AA muhabirine, bebeğin gece saatlerinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden kendilerine sevkli olarak kafa travması şikayetiyle geldiğini söyledi.

Beyin kanaması tespit edilmesi üzerine bebeğin yoğun bakım takibi için hastanelerine getirildiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Gece 1 civarında hastanemize geldiğinde şuur durumu uykuya meyilliydi, hareketlerinde biraz azlık vardı. Genel olarak çok da kötü değil ama iyi de değildi, şuur durumundan dolayı, travmaya bağlı olarak. Yapılan tetkiklerinde kanama tespit edildi. Ameliyatlık bir durumu yoktu ve medikal tedavisine başladık. Çekilen kontrol tomografilerinde kanamasında artış olmaması üzerine medikal olarak şu an yoğun bakımda tedavi etmekteyiz. Geçirdiği kanamadan dolayı hayati tehlikesi devam ediyor."

BEBEK VE ANNE İÇİN TEDBİR KARARI ALINACAK

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur bebek ve anne için tedbir kararlarının alınacağını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir aylık bebeğin darbedilmesi olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.G'nin sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdur çocuğun şu an yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmekte olup, mağdur çocuğun annesinin ifade alım süreci Adli Görüşme Odası'nda devam etmektedir. Alınacak ifade ve elde edilen deliller gereğince mağdur çocuk için 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve annesi için de 6284 sayılı kanun uyarınca gereken tedbir kararları alınacaktır."

ADALET BAKANI GÜL'DEN KINAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunu (Türk-İş) ziyaretinin ardından AA muhabirinin sorusu üzerine, Gaziantep'te elim bir hadise yaşandığını dile getirdi.

"Minik bir bebeği hunharca, zalimane şekilde darbeden şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Bu konuda Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlattı." diyen Gül, kanunlar çerçevesinde çocuğun devlet koruması altına alınması ve mağdurun yanında olunmasına ilişkin tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.

Bakan Gül, olayın yargı makamları tarafından takip edildiğini hatırlatarak, "Yaşanan olay herkesi derinden yaraladı. Minnacık bir yavruya bu zulmü hangi evrende, hangi dünyasına sığdırdı anlamak gerçekten mümkün değil. Bu tür tablolar insanı derinden üzüyor, hepimizi yürekten yaralıyor. Bu konuda, bu görüntüler insan olarak, bir baba olarak, bir vatandaş olarak bu tür vahşetleri, bu tur şiddetleri, bu tür hadiseleri görmek hepimizi derinden yaralıyor." diye konuştu.

Bu tarz olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Gül, "Bu tür hadiseleri ve faillerini şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BUNUN GİBİLER İÇERİDEN ÇIKMASIN"

Anne Semra Göç'ün babası Mustafa Uçar, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, damadının cezaevinden çıkmasını istemediğini belirterek, "Başkaları da böyle çekmesin. Bunun gibiler içeriden çıkmasın. Başka da bir diyecek sözüm yok, uzun bir ceza alsın istiyorum." dedi.

Damadının kızına daha önce de şiddet uyguladığını aktaran Uçar, şöyle konuştu:

"Kızım şüphelenmiş çekmiş, iyi etmiş. Kızım, bebeğin yüzünde morarmalar görmüş ben de 'kızım o zaman fotoğrafını çek, gizlice videoya çek, bunu yakalayayım' dedim. O da çekti, kızım konuşacak durumda değil çocuğu da iç kanama geçiriyor. Başka da bir şey söyleyemiyorum. Yaklaşık 1 yıl 3 aydır evlilerdi. Daha önce mahkemelikti bunlar, büyükler araya girdi, bende çocuğumun yuvasının bozulmaması için 'birleşsinler' dedim. Son dönemlerde avukata 'dosyayı kapatmayın' dedim. Ondan sonra biraz şüphelendik, kızım da şüphelenmiş. Kızıma telefon verdim, 'çek' dedim. Kızıma cep telefonu almıyordu belki çeker diye. Ben de cep telefonu verdim kızıma gizlice onu çekmiş. Çektiği gün telefonu kızımdan aldım. Annesi görmüş, konuşamamış, 'baba gel beni al' dedi. Ben de can güvenliği olmadığı için gittim çocuğumu aldım geldim. Sonra çocuğun gözünde bir morarma vardı 'buna darp raporu alalım' dediler, çocuk hastanesinden darp raporu aldık. Rapor için gittik ama bebek iç kanama geçiriyormuş."