Gaziantep’te cani baba 3 aylık bebeğe işkence yapmıştı! Cihan Bebeğin dedesinden flaş açıklamalarda bulundu!

Gaziantep'te feci bir olay gerçekleşmişti. Cani baba tarafından 3 aylık Cihan Bebeğe acımazsızca işkence yapmış ve o anlar evdeki gizli kamera tarafından kaydedilmişti. Gelen son dakika haberine göre darp edilen 2 aylık bebeğin dedesi Mustafa Uçar olay hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Olay sonrası hastaneye gittiklerini belirten Uçar bebeğin beyin kanaması geçirdiğini öğrendiklerini söyledi. İşte o feci olayın detayları…

Gaziantep'te babası tarafından acımasızca darp edilen 2 aylık bebeğin dedesi Mustafa Uçar, olay sonrası darp raporu almak için gittikleri hastanede bebeğin beyin kanaması geçirdiğini öğrendiklerini söyledi. Bebeğin babasından şüphelendikleri için gizlice görüntü çekmeye karar verdiklerini söyleyen dede, görüntüleri izledikten sonra şok geçirdiklerini söyledi.

Gaziantep'te, babası tarafından acımasızca darp edilen 2 aylık Cihan bebeğin dedesi Mustafa Uçar açıklamalarda bulundu. Bir süredir bebeğin babasından şüphelendiklerini ve o yüzden gizlice görüntü çekmeye karar verdiklerini söyleyen dede Mustafa Uçar, görüntüleri izleyince kızının ağlamaktan konuşamadığını, kendilerinin ise şok geçirdiğini aktardı. Olay sonrası darp raporu almak için gittikleri hastanede bebeğin beyin kanaması geçirdiğini öğrendiklerini de söyleyen dede, bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiğini aktardı.

"BU CANİ EN AĞIR CEZAYI ALSIN" Olay sonrası hastane önünde açıklama yapan dede Mustafa Uçar, "Ben bu şahsın hiçbir şekilde içeriden çıkmamasını istiyorum. Bu acı bizim başımıza geldi, başkaları da böyle çekmesin, böyle acılar yaşamasın. Bunun gibi caniler hiçbir şekilde içeriden çıkmasın. Uzun bir ceza almasını istiyorum. Kızıma da daha önce şiddet uyguluyormuş" dedi.

"BEBEĞİN YÜZÜNDE MORLUKLAR OLUYORMUŞ, KIZIM ŞÜPHELENDİĞİ İÇİN GİZLİ GÖRÜNTÜ ÇEKMEYE KARAR VERMİŞ" Kızının bebeğe şiddetten şüphelendiğini ve o nedenle gizli görüntü çekmeye karar verdiklerini aktaran dede Uçar, "Kızım da çocuğa da şiddet uyguladığından şüphelenmiş ve gizli olarak bu görüntüleri çekmiş. Bebeğin yüzünde bazen morluklar oluyormuş, kızım da bunlardan şüphelenince telefonla gizli gizli çekmeye karar vermiş. Biz de kendisine gizli çekmesini söyledik. Görüntüler çekildikten sonra yayınlandı ve bu noktaya geldik. Kızım, bebeğine yapılanlardan dolayı çok kötü durumda, konuşamayacak bir halde. Çocuk hasta ve iç kanama geçiriyor" ifadelerini kullandı.