Son Dakika Haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Kur-faiz-enflasyon sarmalında yaşamayacağız

"İKİ DESTEK PAKETİ HAZIRLADIK"

Biz şu anda daha önce de olduğu gibi bu kritik dönemde iki önemli destek paketi hazırladık. İstihdama destek paketi ve imalata dayalı ithal ikamesi destek paketi. 19 yıldır nasıl sanayicisinden esnafına kadar milletimizin her kesiminin yanında durduysak bu süreçte de kimseyi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Bu milletle iktidar olduk. AK Parti milletin partisidir dedik ve böyle yürüdük.

Küçük ve Orta Ölçekli işletmelere yönelik 50 kişinin altında çalışanı olan firmalara her yeni istihdam için 100 bin liraya kadar Kredi Garanti Fonu kefaretiyle krediye erişim imkanı sağlıyoruz.

Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni istihdamın önünü açmak.