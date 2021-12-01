Son Dakika Haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Kur-faiz-enflasyon sarmalında yaşamayacağız

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ortak yayında, gündemin sıcak başlıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"BÜYÜME HEDEFİMİZ ASGARİ YÜZDE 10 AMA ÜZERİNDE DE OLABİLİR"
"Küresel salgın döneminde her şeyden önce Türkiye özellikle bu 3 çeyrekte de çok farklı bir ayrışma ortaya koydu. Türkiye'nin yıl sonu itibariyle de bu pozitif ayrışmayı devam ettireceği inancındayız. Sadece biz değil, OECD'de söylüyor. Türkiye, üçüncü çeyrekte de güçlü görünümünü korudu. Bu beklentileri de aşarak böyle bir konuma gelmiş olması, aç kurtlar gibi bekleyenleri şaşırttı. Biz şaşırmadık. Gerek ikinci çeyrekte, gerekse üçüncü çeyreğin sinyalini ikinci çeyrekten aldık.
"FAİZ SEBEP, ENFLASYON NETİCEDİR"
Faizi düşürmek suretiyle yatırım, istihdam, üretim, ihracat... Bu 4 anabaşlık bize büyümeyi getirecek. Bizim büyüme tahminimiz asgari yüzde 10 ama bu 10'un üzerine de çıkabilir. Bazı dostlarımız 10'un üzerine çıkabileceğimiz düşüncesini bizimle paylaşıyor. Yıl sonu itibariyle enflasyonla kendisini gösterecek. Faiz sebep enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz, enflasyonun da düştüğünü hep birlikte göreceğiz.
"İKİ DESTEK PAKETİ HAZIRLADIK"
Biz şu anda daha önce de olduğu gibi bu kritik dönemde iki önemli destek paketi hazırladık. İstihdama destek paketi ve imalata dayalı ithal ikamesi destek paketi. 19 yıldır nasıl sanayicisinden esnafına kadar milletimizin her kesiminin yanında durduysak bu süreçte de kimseyi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Bu milletle iktidar olduk. AK Parti milletin partisidir dedik ve böyle yürüdük.
Küçük ve Orta Ölçekli işletmelere yönelik 50 kişinin altında çalışanı olan firmalara her yeni istihdam için 100 bin liraya kadar Kredi Garanti Fonu kefaretiyle krediye erişim imkanı sağlıyoruz.
Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni istihdamın önünü açmak.
Özellikle 3-4-5 ve 6'ncı teşvik bölgelerinde yer alan 58 il ve ilçelerinde yatırım yaparak istihdam oluştaracak girişimcilere müjdemiz var. Bu girişimcilerimizin Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefareti ile 7 puana kadar faiz desteği ile yatırım yapmalarının önünü açıyoruz. Toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan bu krediden diğer illerimiz de faydalanabilecektir.
"ZENGİNİ ZENGİN YAPAN MODERN FAİZCİLİKTİR"
Zengini zengin yapan modern faizciliktir. Kur manipülasyonu ile bizi yeniden oyuna çekmek istiyorlar. Küresel işbirlikçiler ve içerideki ortakları bunu başaramayacaklar. Kur-faiz-enflasyon sarmalında yaşamayacağız. Maliyetler ne kadar yükselirse onun yatırımdaki gücü de o kadar azalır. Biz tam aksine; yatırımda gücünü artırmalıyız ve ondan sonra da uluslararası ihracatta o yatırımcı yarışa çok daha güçlü girsin. Türkiye'nin ekonomide temel göstergeleri çok güçlü. Bizim ekonomik verilerimiz de gayet iyi. Biz buradan geriye dönmeyeceğiz. Birileri bunu zayıf göstermeye çalışıyor.
"DÜŞÜK FAİZLE YATIRIMI DESTEKLEYECEĞİZ"
Türkiye'nin güçlü ekonomik dinamiklerine güvenen yabancı yatırımcılar için uzun vadeli yatırımın zamanıdır. Yabancı yatırımcıların büyük ölçekli yatırımlar için harekete geçtiğini görüyoruz.
Biz Ceyhan'da büyük bir tesisin 1 milyar 700 milyon dolarlık temelini attık. Burada 2,5 yıl içerisinde bitecek. Burada 5 bin civarında istihdam olacak. Bu aynı zamanda bizim cari açığımızı da aşağıya çekecek. Mesele bu zaten. Bunun arkasından yine bu bölgelerde gelişmeleri takip edenler var. Düşük faizle yeni yatırımları destekleyeceğiz.
"CARİ FAZLA VEREN BİR EKONOMİ AMACIYLA HAREKET EDİYORUZ"
Artık cari açık verip, bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren bir ekonomi olma amacıyla hareket ediyoruz. Döviz kurunda kalıcı istikrar; yüksek faizle ödünç döviz çekerek değil, ihracat, turizm ve diğer hizmetlerden gelen gelirle mümkün olabilir.
Bize dayatılan yüksek faiz politikası yeni bir olay değil. Yerli üretimi yok eden üretim maliyetlerini artırarak kalıcı hale getiren bir modeldir. Bu model sıcak para ortaya çıktığında yeni faiz artırımlarını ortaya çıkaran bir sarmaldır. Biz bu sarmala son veriyoruz. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 90'lara ulaştı. Turizmde de hızla bir toparlanma süreci içindeyiz. Hizmet sektöründe de bir toparlanma olunca şu mevsimde turizmde, Rusya'dan bir turist akını var. Memnunlar da. Antalya şu anda hiçbir mevsimde görülmediği kadar turist çekiyor.
"EKONOMİK GÜVENLİK ULUSAL GÜVENLİĞİN PARÇASIDIR"
Ekonomik güvenlik ulusal güvenliğin bir parçasıdır. Türkiye'nin ekonomisi güçlüdür. Son dönemdeki ekonomi performansımız iyi durumdadır. Ülkemizin giderek güçlenmesi ve bağımsız politikalar izleyecek hale gelmesi bazılarını rahatsız ediyor. Ana muhalefetin başı bundan gayet rahatsız oluyor. Neymiş, MGK bu konuların görüşüldüğü yer olamazmış. Bu kişi siyaseti anlamamış. Hala aynı yerde. SSK'yı batıran o zihniyet hala aynı yerde. Rahmetli Savaş Ay, programda bununla dalga geçmişti. Sorumlusu siz değil misiniz? demişti.
"TÜRKİYE EKONOMİK TEHDİTLERE PABUÇ BIRAKMAZ"
Şu anda da topu başkalarına atıyor. Sorumlusu sensin. MGK'da görüşmeyeceğiz de nerede görüşeceğiz. MGK bu işlerin en hassas noktada görüşüleceği yerdir. Türkiye eski Türkiye değildir. Türkiye finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere pabuç bırakmaz. Tehditler karşısında gerekli güce sahip olduğumuzu MGK'da da teyit ettik.
'MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ DEĞİL' İDDİASI
Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Şu anda benim normal vatandaşım faiz sarmalı altında yapamaz. Bakın ana muhalefetin başındaki zat ne diyor, "indirin 1'e biz destekleriz". Ben aksini söylemiyorum fakat benim şu anda tek başıma böyle bir karar alma yetkim var mı yok. Gidip Merkez Bankası'nı ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamalar da belli. Merkez Bankası'nı yıpratacak açıklamalar da yaptı.
Zaten yanındaki sözcü olan zat da iyi bir faizcidir. Kendisi zaten bu işlerden anlamaz. Biz inşallah seçim öncesine kadar ciddi manada bu faizin düştüğünü kuru tetikleyen faizin düşüşü nedeniyle kurda da iyileşme göreceğiz. Buna enflasyon da dahil. Böyle bir süreç olacak fakat muhalefetin faiz indirimine ilişkin açıklamaları bizim doğru yolda olduğumuzun teyididir.
"ÜLKEMİZİ YÜKSEK FAİZ ÇIKMAZINDAN KURTARMALIYIZ"
ABD ve Avrupa'daki enflasyon ve faizlere bakalım. Küresel ekonomilerde faiz ve enflasyon yükseldi. Biz onlarla mukayese edilemeyecek kadar yüksekteyiz. Şimdi bir düşürme noktasına geldik.
Derdimiz şu ülkemizi bu yüksek faiz çıkmazından kurtarmamız lazım. ABD'de G20 ülkeleri olarak baktığımızda 4,9 olarak gözüküyor. İngiltere 6,6 olarak gözüküyor. Türkiye'de 7,4 malum. Çin'e bakıyoruz 4,9. Hepsinden biz ayrışmış durumdayız. İnşallah yıl sonu itibarıyla da onlardan çok farklı bir yere geleceğiz. Bizim derdimiz yatırımları ve yerli üretimi desteklemek ve artırmaktır.
Vatandaşımız "biz bu işi çok iyi biliyoruz" diyenlerden fersah fersah ileride. Yüksek faiz bir defa maliyetleri artırır mı düşürür mü? Artırır. Çünkü bu faizin dayattığı yer neredir? Maliyetlerdir. Bu maliyetlerde bunu alan esnaf ne yapacak sattığı ürüne ilave edecek. Bunun faturasını vatandaş ödeyecek. Kalkıp esnaf bu faizin bedelini kendi ödemez. Bunu vatandaştan alır. Maliyet enflasyonu dediğimiz şey de böyle doğuyor.
STOKÇULARA CEZA GÜNDEMDE Mİ?
Stokçuluğun bir defa yeniden düzenleyip bu işin cezai müeyyidesinin artması lazım. Stokçuluk dinimizde yeri olmayan bir konudur. Stokçuluk bir nevi hırsızlıktır. Fahiş fiyatlarla mücadele noktasında ilgili Bakanlarımıza dedik ki bu adımları atacaksınız sadece denetleme yetmez, yasal düzenleme yapıp fahiş fiyat artışı yapanların üzerine gidip malı piyasadan çekenleri yakaladığımızda onlara gerekli müeyyideleri uygulayalım. Bu sadece soğan, patates olayı değil sanayide de buna benzer stokçuluk yapanlar var.
"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"
Biz sübvanse etme noktasında özellikle enerjide, doğal gazda, Avrupa ile mukayese edilemeyecek derece fiyatlarımız uygun. Bu gerçeği muhalefet görmek istemiyor. Avrupa'da fiyatlar bizimle mukayese edilemeyecek derece çok pahalı. Gerek doğal gaz gerekse enerji de... Biz bu kadar ucuz fiyatla enerji ve doğal gazı verirken yalan yanlış her haberi, uyduruyorlar. Biz yalancıyla ne zamana kadar yarışacağız? Biz rakamları konuşturuyoruz. Biz maliyetin 4'te 1'ine veriyoruz. Sen ne dersen de onlar hala buna inanmak istemiyorlar. Rakamlar ortada, maliyetinin çok çok altında bunu veriyoruz. Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz.
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Asgari ücret konusunda 2002 yılından bu yana önemli kazanımlar elde edildi. 2002 sonunda net asgari ücret 184 lira iken, 2021 yılında bu tutarı 2 bin 825 liraya biz çıkardık. Asgari ücret 15,3 kat arttı. Asgari ücretin reel değerinin artması işçilerimizin satın alma gücünün arttığının da göstergesidir. Asgari ücrette 2002 yılında 14. sırada olan ülkemiz 2021 yılında 10. sıraya yükseldi. işçilerimizin satın alma gücünü yükseltmeye devam edeceğiz.
EMEKLİLERE DÜZENLEME VAR MI?
Emekliler her zaman önceliğimiz. Aylıklara yüzde 4-5 ilave yaptık. 2012 yılında İntibak Kanunu'nu çıkararak emekli aylıklarında artış oldu bunu da biz yaptık. Emekli aylıklarına yüzde 15 iyileştirme yaptık. Bununla da kalmadık 2018 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarında yılda iki bayram için 2 bin lira bayram ikramiyesi vermeye başladık. 2021 yılında bu tutarı 2200 liraya yükselttik. 2021 yılında toplam 25 milyar lira bayram ikramiyesi ödedik. Emeklilerimize verilen bayram ikramiyeleriyle yüzde 44 ile yüzde 388 oranında artış sağlamış olduk. Ülkemizde 2002 yılında emekli sayımız 6,5 milyon, şu an 13,5 milyona ulaştı. 6. Dönem Toplu Sözleşmede 3600 ek göstergenin 2022 sonuna kadar tamamlanmasını kararlaştırdık.
YENİ KEŞİFLER OLACAK MI?
İktidara geldiğimizde gemi işini kiralama yöntemiyle yürütüyorduk. Ama para vermiyorduk. Bulursanız doğal gazı yüzde 50-50 paylaşırız diyorduk. Netice alamıyorlardı. Netice alınamayınca gidiyorlardı. Biz, bu adımı attık ve Berat beyin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde iki tane sismik araştırma gemisi ve sondaj gemisi aldık.
Şimdi 6. sondaj gemimize kavuştuk. Bu sondaj gemisi sıfır. Birkaç ay içinde teslimi yapılacak. 4 tane sondaj gemisine, 2 tane de sismik araştırma gemisine sahip olacağız. Karadeniz, Akdeniz'de çalışmalarımızı daha yoğun ve özgüvenle yapmış olacağız. İlk gaz üretimini 2023 Ocak'ta Sakarya Gaz Sahası'nda yapacağız. Sakarya Gaz Sahası'nda ilk fazda 10 kuyudan günlük 10 milyon metreküp üretim yapmayı planlıyoruz. İkinci fazın tamamlanmasının ardından açılacak kuyu sayısına bağlı olarak bu rakam 40 milyon metreküpe çıkacak. Çalışmalar sürüyor. Olumlu gelişmeler aldıkça müjdeleri milletimizle paylaşacağız.
"TÜM KURUMLARIMIZLA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLDUK"
Depremlerden canımız çok yandı. Gecikmeden süratle, İzmir'de hemen konutların yapımına başladık. Söz verdiğimiz gibi, tüm kurumlarımızla vatandaşlarımızın yanında olduk. Bütün çalışmaları yakından takip etttik. Bu güzel binaları çok çok farklı bir şekilde inşa ettik. Depremzedelerin yaralarını sarmak için de toplamda 35 bin 28 konut, 4 bin 104 köy evi, 353 iş yeri inşa ediyoruz.
Bir yıl geçmeden konutları teslim etmeye başladık. İzmir'de bu teslimatı yaparken de vatandaşlarımızın mutluluğu bizi sevindirdi. Bu konutları görünce de ayrıca mutlu oluyoruz. Dikey mimari değil, orta diyebiliriz. Konutların yapımı, oraya farklı bir heyecan getirdi. Depremzedelerin yaralarını hızla sarıyoruz."
ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI
Söyleyecek herhangi bir sözleri olmayınca bununla oyalanıyorlar. Millete hayrı faydası olmayanlar, gündemi seçimle meşgul edenler, siyaset yaptıklarını sanıyorlar. Küresel gelişmeleri ve dövizi bahane ederek seçim çağrısı yapanlar, son olarak halkı sokağa çağırdı. Halkımız itibar etmediği gibi, güvenlik güçlerimiz de gerekli girişimleri başlattı. Vatandaşlarımız Haziran 2023'te sandık başına gidecektir, tercihini yine Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacaktır.
Kararlılığımızdan herhangi bir taviz vermeyeceğiz. Haziran 2023'te milletimiz bunlara gereken dersi verecektir.
"GAYRİ MİLLİ İFADESİNİ KULLANMAK AYMAZLIKTIR"
Açık ve net konuşayım. Benim vatandaşlarıma AK Parti'ye oy verdiler diye 'gayri milli' ifadesini kullanmak aymazlıktır, gafilliktir. Bu ülkenin yüzde 52'sine gayri milli diyeceksin sonra helalleşmeye çıkacaksın. Bu durum bile Bay Kemal'in ne kadar samimiyetsiz olduğunun göstergesidir. O dosya o kadar kabarık ki, mağdur ettikleriyle helalleşmeye başlasa bile hepsinden helallik almaya ömürlerinin yeteceğini sanmıyorum. CHP zihniyeti o kadar çok mağdur bıraktı ki onlarla helalleşme bu dünyada bitmez. Buna ömürleri yetmez.
KILIÇDAROĞLU'NUN HELALLEŞME SÖYLEMİ
Bir defa başörtülülerden helallik istemesi lazım. 146 Azerbaycanlı kardeşimizden helallik istemeleri lazım. Azerbaycanlı kardeşlerimiz Rus zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınmıştı. Maalesef Azerbaycanlı kardeşlerimiz Stalin'e teslim edildi ve katledildiler. "Bizi siz öldürün" dediler. Bu CHP bu işte. Bunlarla niye helalleşeceksin. Varsayalım mağdur ettikleri kesimlerle helalleştiler ya mazlum Filistinlilerle, Suriyelilerle, Afrika halkları ile nasıl helalleşecekler. Her bir adımımızı engellemeye çalışmadılar mı? Bay Kemal, SSK Genel Müdürlüğü döneminde tedavi borcu nedeniyle evladının cenazesini alamayan vatandaşlarla önce bir helalleşsin bakalım. Bay Kemal seçimler Haziran 2023'te."
BATI'NIN TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEĞİ
Terör örgütlerinin nasıl destek gördüğünü. Dünyanın gözleri önüne seren bir çalışma oldu. DEAŞ ile mücadele bahanesiyle bazı ülkeler tarafından PKK/YPG'ye verilen destek kabul edilemez. DEAŞ ile mücadele ettiği iddiası ile PKK/YPG'ye destek verenlere 4 bin 500'den fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiğimizi hatırlatmak isteriz. Lafarge firmasının DEAŞ ile bağlantılı faaliyetleri bu çerçevede Fransız yargısı tarafından ortaya konmuş ve karara bağlanmıştır. Lafarge'ın özellikle bu terör örgütlerine verdiği destekle de bunların oralarda açmış olduğu tüneller, yer altı yapılanmaları Lafarge'ın desteği ile olmuştur. Bunu Macron'a da söyledim. Lafarge'ın verdiği desteklerle terör örgütü buralarda bu tür çalışmalar yaptılar. Yani hiç bilgisi yokmuş haberi yokmuş gibi bu tür ayaklara giriyor. Bu şekilde işi sıyırmaya çalışıyor. Bunlar böyle, bunlar maalesef iki yüzlü. Öyle de olsa böyle de olsa hamdolsun bizim Mehmetçik'imiz bunları gömdü. Şehitlerimiz oldu fakat şehitlerimizin mekanları cennet. Onların bütün yakınlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum.
Biz Katar'a kalkıp da BMC'yi satmadık. Sadece Katar BMC'ye ortak oldu. O da yüzde 49, 51 biz. Bu ortaklığımızla birlikte aynı zamanda da ürettiklerimizin gerek pazar olarak belli yerlere satılmasında onların da olumlu gayretleriyle Arifiye'deki palet fabrikasının da restorasyonu oranın elden geçirilmesine özellikle bu ortaklığın çok büyük faydası oldu. Şimdi ise tabi bizim Abu Dabi yönetimi ile attığımız adım tarihi bir adım. 11 milyar dolarlık ön anlaşma yapıldı. Bu arada tabi atılmış yine adımlar var. Yaptığımız ikili görüşmede de inşallah şubat ayı gibi nasip olursa benim bir iade-i ziyaretim olacak.
Bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile olan süreç çok farklı bir konuma erişmiş olacak. Dargın küskün olduğumuz zaman ondan kendilerine sermaye çıkarmaya çalışıyor bu CHP, adımları beraber attığımızda da "bunlar niye barıştılar" deyip oradan kendilerine sermaye çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi inşallah şubatın ilk yarısında oradayım. Bunun dışında yine bölge ülkeleri içerisinde Bahreyn, onların bize gelme durumları var. Onlarla görüşmelerimizi yapacağız. Suud ile münasebetleri daha iyi konuma getirme gayretinde olacağız. Mısır ile bakanlar seviyesinde devam ediyor, orada da çok farklı gelişmeler olabilir. Kadim tarihi biz beraber inşa ettik, beraber paylaştık, paylaşıyoruz. Bizim, Körfez ülkeleri ile aramızda çok ciddi bir iş birliği potansiyeli mevcut. Karşılıklı faydaya dayalı yeni projeleri de ortak yatırımlar için bir fırsat olarak görüyoruz.