Bugün Siirt'te giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada düzenlediği miting ile vatandaşlara seslendi. Alınan bilgilere göre bu mitinge bombalı saldırı gerçekleştirilmek istendi.
Son dakika: Başkan Erdoğan'a bombalı tuzak önlendi! Göreve gidecek polis durumu fark edince imha edildi | Video
SİİRT'E GİDECEK BİR POLİSİN ARACINA BOMBA YERLEŞTİRMİŞLER
Teröristler çevre ilerden görevlendirilen çevik kuvvet polislerinden birinin aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Ancak iki polis memurunun aracın altındaki patlayıcıları erken fark etmesi ile teröristlerin eylem planı önlendi.
BOBMA İMHA EDİLDİ!
İhbar üzerine olay yerine gelen TEM Büro Amirliği ve Bomba Uzmanı Ekiplerince patlayıcı düzenek imha edildi.