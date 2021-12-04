Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'a bombalı tuzak önlendi! Göreve gidecek polis durumu fark edince imha edildi
Giriş Tarihi: 4.12.2021 20:10 Son Güncelleme: 4.12.2021 20:20

Son dakika: Başkan Erdoğan'a bombalı tuzak önlendi! Göreve gidecek polis durumu fark edince imha edildi

Son dakika: Başkan Erdoğan’a bombalı tuzak önlendi! Göreve gidecek polis durumu fark edince imha edildi

Son dakika haberi... Bugün programı kapsamında Siirt'e giden ve buradan bir mitin gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bombalı saldırı düzenlenmek istendi. Siirt'te görev alacak polis memurlarından birinin aracına bomba düzeneği yerleştirilirken, durum fark edildi ve araçtaki bomba imha edildi. Bombanın imha edilmesinden sonra harekete geçen ekipler, teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bugün Siirt'te giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada düzenlediği miting ile vatandaşlara seslendi. Alınan bilgilere göre bu mitinge bombalı saldırı gerçekleştirilmek istendi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'a bombalı tuzak önlendi! Göreve gidecek polis durumu fark edince imha edildi | Video

SİİRT'E GİDECEK BİR POLİSİN ARACINA BOMBA YERLEŞTİRMİŞLER

Teröristler çevre ilerden görevlendirilen çevik kuvvet polislerinden birinin aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Ancak iki polis memurunun aracın altındaki patlayıcıları erken fark etmesi ile teröristlerin eylem planı önlendi.

BOBMA İMHA EDİLDİ!

İhbar üzerine olay yerine gelen TEM Büro Amirliği ve Bomba Uzmanı Ekiplerince patlayıcı düzenek imha edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan'a bombalı tuzak önlendi! Göreve gidecek polis durumu fark edince imha edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA