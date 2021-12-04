Son dakika: Başkan Erdoğan'a bombalı tuzak önlendi! İlk görüntüler geldi | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:15
00:25
02:24
08:17
01:48
04:42
21:45
Başkan Erdoğan'dan Siirt'te Sivil Toplum Buluşması'nda önemli açıklamalar 04.12.2021 | 17:35
09:53
Başkan Erdoğan Türkiye'nin ilk çinko fabrikasının açılışında konuştu 04.12.2021 | 16:20
02:52
Haşmet Babaoğlu | CUMARTESİ NOTLARI: Dünya altüst olmuş! 04.12.2021 | 15:46
00:19
05:06
03:27
Mehmet Barlas | Çin’den Türkiye’ye uzanan yol 04.12.2021 | 15:19
03:24
Engin Ardıç | Hamsili baklava 04.12.2021 | 13:45
03:53
Salih Tuna | Bir tek Erdoğan mı bilmiyor? 04.12.2021 | 13:44
01:46
İstanbul'da JASAT’tan yasadışı bahis operasyonu! 8 kişi tutuklandı 04.12.2021 | 13:38
07:24
SON DAKİKA: Güldal Akşit için TBMM'de tören 04.12.2021 | 12:09
01:52
Öğrencilerin doğalgaz faturalarını Üsküdar Bediyesi ödeyecek 04.12.2021 | 11:53
00:51
Milli Eğitim Şurası'nda bir ilk! Öğrencinin önerisi kabul edildi 04.12.2021 | 11:26
00:34
Son dakika haberi... Bugün programı kapsamında Siirt'e giden ve buradan bir miting gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bombalı saldırı düzenlenmek istendi. Siirt'te görev alacak polis memurlarından birinin aracına bomba düzeneği yerleştirilirken, durum fark edildi ve araçtaki bomba imha edildi. Bombanın imha edilmesinden sonra harekete geçen ekipler, teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.