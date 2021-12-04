Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan'a bombalı tuzak önlendi! İlk görüntüler geldi | Video
Son dakika: Başkan Erdoğan'a bombalı tuzak önlendi! İlk görüntüler geldi | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'a bombalı tuzak önlendi! İlk görüntüler geldi | Video

04.12.2021 | 20:28

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Son dakika haberi... Bugün programı kapsamında Siirt'e giden ve buradan bir miting gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bombalı saldırı düzenlenmek istendi. Siirt'te görev alacak polis memurlarından birinin aracına bomba düzeneği yerleştirilirken, durum fark edildi ve araçtaki bomba imha edildi. Bombanın imha edilmesinden sonra harekete geçen ekipler, teröristlerin yakalanması için çalışma başlattı.

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