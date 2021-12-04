Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’na Mersin’de soğuk duş! 29 ilden otobüsle takviye yaptılar! Ancak bu kadar kişi toplayabildiler...

MİLLET BAHÇESİNİ DE TALEP ETMİŞLERDİ ANCAK MEYDAN BİLE TAM DOLMADI

CHP'ye tahsis edilen miting meydanının hemen yanında Millet Bahçesi vardı. CHP, kalabalığın dolup taşacağını ifade etmiş, bu alanı da miting için istemişti. Ancak Millet Bahçesi boş kaldı, meydanda da seyreklikler dikkat çekti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA MİTİNG GÖNDERMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bugün Siirt'teydi. Erdoğan, Siirt'te bir dizi toplu açılış gerçekleştirirken, Siirtli vatandaşlara da seslendi. Coşku ile karşılanan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na da göndermede bulundu.

Erdoğan, "Bugün Mersin'deydi. Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Bize daha büyük alan verilse doldururduk diyor sen önce verilen alanı doldur. Topladığın rakamlar ortada. Bırak kamu kurumlarını basıp, memurları tehdit etmeyi de siyaset meydanında çık karşımıza. Bu işler kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturmaya benzemez. Sürekli yalan söyleyerek, iftira atarak siyaseti kirletiyor." dedi.

Yüzbinleri toplayacağını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş