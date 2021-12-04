Yüzbinleri toplayacağını iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Mersin'de soğuk duş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Mersin'de bir miting gerçekleştirdi. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Birlikte mitingler yapın' çağrısı sonrası Mersin'de miting yapma kararı alan Kılıçdaroğlu, meydanda yüz binlerce kişinin olacağını ifade etmişti. CHP Lideri beklediği coşkuyu bulamadı. Zira HDP, İYİ Parti ve TİP'in de destek verdiği mitinge 29 ilden otobüs kaldırıldı. Ancak meydandaki kişi sayısı 25 bini bile bulmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'teki mitinginden Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu, "Bugün Mersin'deydi, Mersin'de bu kadar kalabalık toparlayamadı. Bize daha büyük alan verilseydi orayı doldururduk diyor. Topladığın kalabalık ortada, resmi rakamlar elimizde." dedi.