İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu hastanede tehditler savurmuştu! Suçu hemşireye attı...

SAVURDUĞU TEHDİTLERİ İNKAR ETTİ, SAĞLIK ÇALIŞANINI SUÇLADI

İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, kamuoyunda tepkinin çığ gibi büyümesinin ardından bir açıklama yaptı. İstifa etmeyen Ofluoğlu, sağlık çalışanlarından özür dilediğini belirtti, olay yaşadığı hemşireyi ise suçladı. Ofluoğlu, sağlık çalışanının kendisine, 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' dediğini öne sürdü, kendisinin bunun üzerine, "Sen kiminle oynadığının farkında mısın?" dediğini iddia etti.

Ofluoğlu, görüntülerin kesildiğini, bu nedenle böyle bir durum oluştuğunu söyledi. Ofluoğlu, sağlık çalışanını ziyaret etmek istediğini, talebinin ise olumsuz karşılandığını da iddia etti.