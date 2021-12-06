İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu hastanede tehditler savurmuştu! Suçu hemşireye attı...

İstanbul Üsküdar'daki Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne annesiyle birlikte gelen İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, bilinmeyen bir nedenle sağlık çalışanı ile tartışmaya başladı. Olay çıkaran İYİ Parti İlçe Başkanı daha sonra, 'Bak ben sana sorarım o beyaz kodu. Beni dinliyor musun? Sen kiminle oynadığının farkında mısın? Sorarım sana o beyaz kodu." sözleri ile sağlık çalışanını tehdit etti. Ofluoğlu'nun İYİ Parti İlçe Başkanlığı makamı ile elde ettiği gücü sağlık çalışanına karşı kullanması büyük tepki çekti. İYİ Parti, Lütfü Türkkan olayında olduğu gibi sessizliğe gömülüp bir adım atmazken, Ofluoğlu'nun istifa edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Ofluoğlu, bir yazılı açıklama yayınladı, suçu hemşireye attı. Ofluoğlu, videonun kesildiğini öne sürdü, sağlık çalışanının kendisine, "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" dediğini iddia etti.
İYİ Partili ilçe başkanı hastanede olay çıkardı! Sağlık çalışanını tehdit etti
İYİ PARTİ ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANI HASAN OFLUOĞLU SAĞLIK ÇALIŞANINI TEHDİT ETTİ
Vatandaşa küfreden, tehditler savuran İYİ Partililer kervanına katılan son isim İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu oldu. Ofluoğlu, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde olay çıkardı, gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarından birine tehditler savurdu.
Bir türlü sakinleştirilemeyen Ofluoğlu, sağlık çalışanına, "Bak ben sana sorarım o beyaz kodu. Beni dinliyor musun? Sen kiminle oynadığının farkında mısın? Sorarım sana o beyaz kodu." şeklindeki sözlerle bağırdı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Ofluoğlu'nun sağlık çalışanını makamını kullanarak tehdit etmesi, hastanede olay çıkarması büyük tepki çekti. Ortaya çıkan görüntüler sonrası vatandaşlar Ofluoğlu'nun istifa etmesi gerektiğine dair yorumlarda bulundu.
İYİ PARTİ YİNE SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ
Vatandaşlarla sık sık gerilim yaşayan ve küfre varan olaylara karışan İYİ Partili yöneticilere, Genel Merkez sahip çıkmayı sürdürüyor. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyinin bacısına küfretmesi sonrası sessizliğe gömülen ve süreci geçiştiren İYİ Parti, Hasan Ofluoğlu için de aynı yola başvurdu. Yaşanan olay sonrası parti bir adım atmadı.
SAVURDUĞU TEHDİTLERİ İNKAR ETTİ, SAĞLIK ÇALIŞANINI SUÇLADI
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, kamuoyunda tepkinin çığ gibi büyümesinin ardından bir açıklama yaptı. İstifa etmeyen Ofluoğlu, sağlık çalışanlarından özür dilediğini belirtti, olay yaşadığı hemşireyi ise suçladı. Ofluoğlu, sağlık çalışanının kendisine, 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' dediğini öne sürdü, kendisinin bunun üzerine, "Sen kiminle oynadığının farkında mısın?" dediğini iddia etti.
Ofluoğlu, görüntülerin kesildiğini, bu nedenle böyle bir durum oluştuğunu söyledi. Ofluoğlu, sağlık çalışanını ziyaret etmek istediğini, talebinin ise olumsuz karşılandığını da iddia etti.