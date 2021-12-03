İYİ Partili ilçe başkanı hastanede olay çıkardı! Sağlık çalışanını tehdit etti

İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, annesiyle birlikte geldiği Üsküdar'daki Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde olay çıkardı. Sağlık çalışanına sesini yükselten ve tehditler savuran Ofluoğlu, "Bak ben sana sorarım o beyaz kodu. Beni dinliyor musun? Sen kiminle oynadığının farkında mısın? Sorarım sana o beyaz kodu." dedi.