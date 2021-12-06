Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te ahlaksız el hareketi! "Bir tek bunu yapmadığın kalmıştı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşen bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı ahlaksız el hareketi büyük tepki çekti.
"BİR TEK KÜFÜRLÜ EL HAREKETİ YAPMADIĞIN KALMIŞTI"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Bakan Varank, "Gazi Meclis'te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" ifadelerini kullandı.
AK PARTİ GRUBU TEPKİ GÖSTERDİ
AK Parti Grubu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketine tepki göstererek tüzük gereği kınama cezası verilmesini talep etti.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, görüntüleri izlemek için 5 dakika ara verdi.
Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te tepki çeken el hareketi! | Video
"YAPTIĞI HAREKET DE KENDİSİ DE TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDE YER ALACAK"
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de kadın milletvekillerimizin karşısında rezil bir hareket yaptı. Yaptığı hareket de kendisi de tarihin çöplüğünde yer alacak." ifadelerini kullandı.