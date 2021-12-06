Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te ahlaksız el hareketi! "Bir tek bunu yapmadığın kalmıştı"

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, görüntüleri izlemek için 5 dakika ara verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te tepki çeken el hareketi! | Video

"YAPTIĞI HAREKET DE KENDİSİ DE TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDE YER ALACAK"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de kadın milletvekillerimizin karşısında rezil bir hareket yaptı. Yaptığı hareket de kendisi de tarihin çöplüğünde yer alacak." ifadelerini kullandı.