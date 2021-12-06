Video Haber Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te tepki çeken el hareketi! | Video
Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te tepki çeken el hareketi! | Video

Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te tepki çeken el hareketi! | Video

06.12.2021 | 18:39

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Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis'te tepki çeken el hareketi!

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