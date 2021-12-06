SON DAKİKA: Meral Akşener’den iki yüzlü 28 Şubat açıklaması! İçişleri Bakanlığı dönemini unuttu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı olduğu 28 Şubat dönemine atıfta bulunarak, "Kadının başörtüsü üzerinden bir kavga vardı 'başı açık, kapalı' diye. O zaman o kadınlar birbirlerine düşmediler. Başı açık kadın başı kapalı kadının başörtüsüne elini uzatmadı." dedi. Akşener'in sözlerine AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan tepki gösterdi. Özalan, "Başörtüsü yasağını gönülden destekleyen de kadınların başörtüsüne el uzatan da bizzat kendisiydi. Böyle bir iki yüzlülük görülmedi!" dedi. Akşener'in 28 Şubat döneminde MGK'da alınan başörtüsü kararını, "İçişleri Bakanı olarak ben MGK kararlarını uygulayacağım. MGK kararlarının uygulanması gerektiğine gönülden inanıyorum" demişti.