SON DAKİKA: Meral Akşener’den iki yüzlü 28 Şubat açıklaması! İçişleri Bakanlığı dönemini unuttu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı olduğu 28 Şubat dönemine atıfta bulunarak, "Kadının başörtüsü üzerinden bir kavga vardı 'başı açık, kapalı' diye. O zaman o kadınlar birbirlerine düşmediler. Başı açık kadın başı kapalı kadının başörtüsüne elini uzatmadı." dedi. Akşener'in sözlerine AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan tepki gösterdi. Özalan, "Başörtüsü yasağını gönülden destekleyen de kadınların başörtüsüne el uzatan da bizzat kendisiydi. Böyle bir iki yüzlülük görülmedi!" dedi. Akşener'in 28 Şubat döneminde MGK'da alınan başörtüsü kararını, "İçişleri Bakanı olarak ben MGK kararlarını uygulayacağım. MGK kararlarının uygulanması gerektiğine gönülden inanıyorum" demişti.
AKŞENER: BAŞI AÇIK KADIN BAŞI KAPALI KADININ BAŞÖRTÜSÜNE EL UZATMADI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım törenindeki sözleri tartışma yarattı. Akşener, "Kadının başörtüsü üzerinden bir kavga vardı 'başı açık, kapalı' diye. O zaman o kadınlar birbirlerine düşmediler. Başı açık kadın başı kapalı kadının başörtüsüne elini uzatmadı." dedi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DÖNEMİNİ UNUTTU
Akşener, 28 Şubat MGK kararlarını uygulamakta kararlı olduğunu ifade ettiği sözlerini unuttu. Akşener, Mehmet Ali Birand'ın programında, MGK'da alınan başörtüsü kararı için, "MGK kararlarına gönülden inanıyorum. Uygulanacak. Başka çaresi yok uygulanacak. İçişleri Bakanı olarak ben MGK kararlarını uygulayacağım. Göreceksiniz uygulanacak." demişti.
AK PARTİLİ ÖZALAN: BAŞÖRTÜSÜNE EL UZATAN BİZZAT KENDİSİYDİ
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Twitter'dan Akşener'e sert tepki gösterdi. Özalan, Akşener'in 28 Şubat'taki röportajının videosunu paylaştı, "Meral Akşener, "28 Şubat döneminde hiçbir kadın başörtüsüne el uzatmadı." dedi. Başörtüsü yasağını gönülden destekleyen de kadınların başörtüsüne el uzatan da bizzat kendisiydi. Böyle bir iki yüzlülük görülmedi!" dedi.
Meral Akşener'in 28 Şubat yüzü | Video