Video Haber Meral Akşener'in 28 Şubat yüzü | Video

Meral Akşener'in 28 Şubat yüzü | Video

Meral Akşener'in 28 Şubat yüzü | Video
19.08.2021 | 10:44

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Şubat post modern darbesi sürecinde İçişleri Bakanı olarak görev alıyordu. 28 Şubat darbesinin karşısında durduğu iddia edilen Akşener'in 32. Gün programındaki 28 Şubat kararlarıyla ilgili açıklamaları darbeye karşı durmadığını gösterdi. Akşener'in 32. Gün'de yaptığı açıklamaları gösteren video ise sosyal medyada gündem oldu. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan bu videoyu paylaşarak, "28 Şubat darbesinin karşısında durduğunu iddia eden Meral Akşener'in, 28 Şubat kararları için 'Uygulanması gerektiğine gönülden inanıyorum, kıyafet yasası da uygulanacak' dediği görüntüler.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 28 Şubat post modern darbesi sürecinde İçişleri Bakanı olarak görev yapıyordu. 28 Şubat darbesinin karşısında durduğu iddia edilen Akşener'in Millî Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarihindeki kararları sonrası 32. Gün isimli programda gazeteci Mehmet Ali Birand'ın sorularına verdiği cevaplar sosyal medyada gündem oldu. İşte Akşener'in Mehmet Ali Birand'ın sorularına verdiği cevaplar:

İŞTE AKŞENER'İN 28 ŞUBAT'TAKİ YÜZÜ

Akşener: Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına, orada katılanlardan birisi olarak. Gönülden inanıyorum, uygulanacak. Uygulanması gerektiğine de gönülden inanıyorum. Eğer bir rezervim olsaydı orada konuşurdum.

Birand: Uygulanmasa bırakır mısınız hükümeti?

Akşener: Başka çaresi yok, uygulanacak!

Birand: Uygulanmadığını gördüğünüz takdirde istifa eder misiniz?

Akşener: Şimdi bakın, İçişleri Bakanı olarak ben, benim görev alanıma düşen ki, büyük bir çoğunluğu da bize düşüyor bu işin. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Milli Eğitime düşen var, Diyanet'e düşen var, Adalet Bakanlığı'na düşen var. Şimdi Adalet Bakanlığı çalışıyor. Onlar da bir genelde yayınladı. Ben uygulamayacağım. Milli Güvenlik Kurulu kararları uygulanacak.

Birand: Kıyafet yasası mesela en kolay uygulanacak olan.

Akşener: Evet

Birand: Ve bir tülü uygulanamıyor.

Akşener: Uygulanacak, göreceksiniz uygulanacak.

ÖZALAN: "UTANMADAN BİR DE 'DARBECİLERE KAFA TUTAN DEMİR LEYDİ' ROLÜ YAPIYOR"
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 32. Gün isimli programdan Akşener'in 28 Şubat kararlarıyla ilgili sorulara verdiği cevapların videosunu paylaşarak Akşener'e tepki gösterdi. Özalan, sosyal medya hesabından "28 Şubat darbesinin karşısında durduğunu iddia eden Meral Akşener'in, 28 Şubat kararları için 'Uygulanması gerektiğine gönülden inanıyorum, kıyafet yasası da uygulanacak' dediği görüntüler... Utanmadan bir de 'Darbecilere kafa tutan Demir Leydi' rolü yapıyor. Hadi oradan!" ifadelerini kullandı.

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