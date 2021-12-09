CHP’li başkan Turgay Genç hakkında flaş karar! Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hapis

Antalya'nın Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 'Cebir veya tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna" azmettirmekten önce 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirime giden mahkeme cezayı 1 yıl 3 aya düşürerek hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verdi. Olay, 2 yıl önce Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Geçtiğimiz aylarda kalp krizinden yaşamını yitiren Fatih Eğilmez, olayın olduğu tarihte Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, aralarında husumet bulunan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'ten şikayetçi oldu. Başkan Genç'in adamlarının kendisini ölümle tehdit ederek, hürriyetinden yoksun bıraktığını iddia eden Eğilmez, Antalya 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

TANIK İFADE VERDİ

Antalya 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'nci duruşmasında karar çıktı.. Duruşmaya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç katılmazken, tanık E.D.D. olayı anlattı.

Savcılık aşamasında verdiği ifadesini tekrar eden E.D.D., "Mağdur benim eski erkek arkadaşımdı. Kendisinden alacağım vardı. Olay günü paramı vermek amacıyla beni çağırdı. Ancak gittiğimiz yer sanık Turgay'a ait evin olduğu bölgeymiş. Bana hiçbir şey söylemedi. Biz orada beklerken diğer araç geldi ve araçtan 4 kişi indi. Mağdur Fatih o kişilere doğru yürüdü ve onlarda aynı şekilde Fatih'e doğru geldiler. Akşam karanlıktı. Ve ben araçta bekledim. Ne konuştuklarını ayrıntılı bir şekilde duymadım, Sadece karşı tarafın 'gideceğiz' şeklinde bir söylemde bulunduğunu duydum. Araçtan inen kişilerin hepsinin aşırı iri yapılı kişiler olması nedeniyle ben tedirgin oldum ve mağdurun benimle birlikte gelmesini söyledim. Hatta korkumdan ağladım. Bunu gören sanık Ali mağdurun benimle gidebileceğini söyledi. Şahıslarla mağdur arasında herhangi bir darp olayı olmadı. Bir yere gittik ve orada mağdur araçtan inip bir yere girdi. Orada sanık Turgay ile görüşmüş. Ben nereye gittiğimizi de bilmiyordum. Geldikten sonra araca bindik ve ayrıldık" dedi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Mahkeme sonunda Cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile müşteki arasında bir takım anlaşmazlıklar nedeniyle husumet oluştuğuna dikkat çekilen mütalaada, "Suç tarihinde müşteki sanıklardan Turgay Genç'e mesaj atarak, Gölevler girişine gideceğini, kendisi ile konuşmak istediğini söyledi. Yanında kız arkadaşı E.D.D. ile giden şikayetçiyi verdiği adreste sanıklar Zafer S., Ali A., Servet Ö. ve Hayri A. karşıladı. Sanıklar müştekiye 'seni başkanın yanına götüreceğiz' dedikten sonra, burada aynı zamanda Turgay Genç'in koruma ve makam şoförlüğünü yapan Hayri A., müştekiye 'bizimle birlikte bizim arabaya bineceksin' diyerek kollarıyla müştekiyi sardığı ve araca doğru götürmeye çalışmıştır. Bu sırada Ali A.'nın 'ben Fatih'i tanıyorum o kendi aracıyla gelsin' dedikten sonra Hayri A., 'sakın kaçmaya çalışmayın. Siz bu ıssız arazide bir yere kaçamazsınız. Zaten yanındaki kadını biraz düşünüyorsan bizi takip edersin. Önlü arkalı başkanın yanına gideriz. Kaçmaya yada bir şey yapmaya çalışırsanız kadını da seni de ıssız bir arazide öldürürüz" diyerek tehdit etmiştir. Sanıklarla müşteki Döşemealtı Belediye Spor Kulübü'ne gitmişlerdir. Müştekinin üstü Ali A. tarafından aranarak Turgay Genç'in bulunduğu odaya girmiştir. Bir müddet konuştuktan sonra kız arkadaşı ile birlikte oradan ayrılmıştır. Tüm dosya kapsamında sanık Hayri A'nın tehdit sözlerinin etkisi altında müştekinin istemediği şekilde bir yerden bir yere götürülmüştür. Sanık Turgay Genç'in azmettirmesi ile diğer sanıklar tehdit altında müştekiyi Genç'in bulunduğu yere götürmüş ve böylece üzerlerine atılı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu'nu işledikleri sabit görülmüştür. Sanıkların eylemlerine uyan TCK'nın 109/2,3.b, 37/1, 53/1 maddelerince, Turgay Genç'in de 38/1 maddesi uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" dedi.

HEPSİ CEZALANDIRILDI

Mahkeme sanıklar Ali A. ve Hayri A.'yı "cebir ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan önce 6 yıl hapis cezası verdi. Sonra cezada indirime giderek cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü. Ardından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına (HAGB) karar verdi.

Sanıklar Zafer S. ve Servet Ö. hakkında da mağdura karşı "Cebir ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan önce 6 yıl hapis cezası verdi. Ardından ceza yine 1 yıl 8 aya düşürüldü ve 2 yıl denetim süresi belirlenerek ertelendi.

BAŞKAN CEZA ALDI

Sanık Turgay Genç'in mağdura karşı üzerine atılı 5237 sayılı TCK'nın 109/2 maddesi kapsamındaki "Cebir veya tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" azmettirme suçunu işlemesinden dolayı, suçun konusunun önem ve değeri ile kusurun ağırlığı dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ardından suçun iştirak halinde birden fazla kişi ile birlikte işlediğine kanaat getirilerek ceza 6 yıla çıkarıldı. Cezada indirimlere giden mahkeme, sonuç olarak cezayı 1 yıl 3 aya indirdi. Cezanın iki yıldan az süreli hapis cezası olması ve sanığın daha önce suç işlememiş olmasını dikkate alan mahkeme 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması'na (HAGB) karar verdi. HAGB uygulanması nedeniyle Turgay Genç'in 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmedildi.

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