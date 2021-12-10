İranlı ajan cinayetinde son dakika gelişmesi! 2. Konsolostan yargılanmama talebi

İranlı eski ajan, İHA, yapay zeka ve siber saldırı uzmanı Masoud Molavi Vardanjani, Şişli'de 14 Kasım 2019'da uğradığı suikast sonucu öldürülmüştü. Vardanjani cinayetine ilişkin İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'ü tutuklu 14 sanık davada savunma yapan tutuklu sanık Abdulvahab Koçak, tetikçi olduğu suçlamasını kabul etmeyerek, "Bir günah keçisi arıyorlar, ben günah keçisi olmak istemiyorum" ifadesini kullandı.
TETİKÇİ AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI
Gözyaşlarını tutamayan Koçak yakalandığında öldürüleceğini sandığını söyleyerek, "Dosyada adı geçenlerden sadece Birol Özdemir ile Naci Şerifi Zindaşti'yi tanıyorum. Zindaşti'yi de abim Ali'nin patronu olduğu için tanırım. Bu dosyadaki diğer kişiler de zaten biri İranlı, biri fizanlı, biri bilmem nereli. Valla ben Adıyamanlıyım efendim. İddianamede okuduğum kadarıyla, buradaki isimlerin hepsi iş insanı, milyonluk adamlar. Valla ben milyonluk biri değilim. Bu adamları tanıyacak ya da bunlarla aynı yerde oturacak kapasitede değilim" dedi.
"ÇOK KLİŞE OLACAK AMA MAĞDURUM"
Abdulvahab Koçak "Gözaltına alındığımda 22 yaşıma yeni girmiştim. Şimdi 25 yaşındayım. Aşkım vardı, evlenecektik, hayatım vardı. Aşkımı kaybettim, ailemi de kaybetmek istemiyorum. Hayatım, hayallerim çalındı. Bugüne kadar beni dinleyen olmadı. Tetikçi denilen kişi, iddianamede okuduğum kadarıyla üç kişiyle yüz yüze gelmiş. Bu güne kadar niye bu kişilerle yüz yüze getirilmedim. Çok klişe olacak ama mağdurum" ifadelerini kullandı.
Silah temin etmekle suçlanan tutuklu sanık Veli Sarı da kimseyi tanımadığını söyleyerek suçlamayı kabul etmedi. Diğer tutuklu sanıklar Cengiz Akin ve Siavash Abazari Shalamzari de hakalrındaki iddiaları kabul etmedi.
2'NCİ KONSOLOSTAN YARGILANMAMA TALEBİ
Tutuksuz sanıklardan eski İran İstanbul 2. Konsolosu Mohammad Reza Nasırzadeh Noshahr'ın avukatı ise "Müvekkilim diplomatik bir memurdur. Viyana sözleşmesine göre konsolosluklar diplomatik dokunulmazlığa sahiptir. Bu sözleşmeye Hem Türkiye hem İran imza atmıştır" diyerek, Noshahr'ın dosyasının ayrılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti bu taleple ilgili bir karar vermedi. Heyet, tutuklu sanıklardan Siavash Abazarı Shalamzari'nin tahliyesine karar verip duruşmayı mart ayına erteledi.
ZİNDAŞTİ PARMAĞI
Eski İran İstanbul 2. Konsolosu Noshahr, hazırladığı sahte belgelerle cinayetin baş eylemcisi Ali Esfanjani'nin Türkiye'den kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla tutuklanmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Davada, İranlı suç örgütü lideri firari Naji Şerif Zindaşti'nin aralarında olduğu 5'i Türk 11'i İranlı toplam 14 kişi yargılanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede tetikçi olarak gösterilen Abdulvahap Koçak'ın, uyuşturucu baronu Zindaşti'nin bahçıvanı olduğu belirtiliyor.
İRAN'DAN KAÇIP İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Masoud Molavi Vardanjani'nin İran Kudüs Gücü ve İran yönetiminin yolsuzlukları hakkında sosyal medyada muhalif paylaşımlar yapınca hakkındaki soruşturmalar nedeniyle İran'dan kaçıp Haziran 2018'de İstanbul'a yerleştiği ortaya çıkmıştı. İstanbul'da İranlı Ali Esfanjani'yle arkadaşlık kuran Vardanjani 14 Kasım 2019'da İstanbul'da tek görüştüğü Esfanjani tarafından götürüldüğü Şişli'de suikasta uğramıştı. Esfanjani'nin Vardanjani hakkında öğrendiği tüm bilgileri İran istihbarat birimlerine aktardığı belirtiliyor. Cinayetin tetikçisi olduğu iddia edilen Abdulvahap Koçak'ın suikast öncesi Esfanjani ile buluştuğu kaydediliyor.
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