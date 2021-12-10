İranlı ajan cinayetinde son dakika gelişmesi! 2. Konsolostan yargılanmama talebi

TETİKÇİ AĞLAYARAK SAVUNMA YAPTI

Gözyaşlarını tutamayan Koçak yakalandığında öldürüleceğini sandığını söyleyerek, "Dosyada adı geçenlerden sadece Birol Özdemir ile Naci Şerifi Zindaşti'yi tanıyorum. Zindaşti'yi de abim Ali'nin patronu olduğu için tanırım. Bu dosyadaki diğer kişiler de zaten biri İranlı, biri fizanlı, biri bilmem nereli. Valla ben Adıyamanlıyım efendim. İddianamede okuduğum kadarıyla, buradaki isimlerin hepsi iş insanı, milyonluk adamlar. Valla ben milyonluk biri değilim. Bu adamları tanıyacak ya da bunlarla aynı yerde oturacak kapasitede değilim" dedi.

"ÇOK KLİŞE OLACAK AMA MAĞDURUM"

Abdulvahab Koçak "Gözaltına alındığımda 22 yaşıma yeni girmiştim. Şimdi 25 yaşındayım. Aşkım vardı, evlenecektik, hayatım vardı. Aşkımı kaybettim, ailemi de kaybetmek istemiyorum. Hayatım, hayallerim çalındı. Bugüne kadar beni dinleyen olmadı. Tetikçi denilen kişi, iddianamede okuduğum kadarıyla üç kişiyle yüz yüze gelmiş. Bu güne kadar niye bu kişilerle yüz yüze getirilmedim. Çok klişe olacak ama mağdurum" ifadelerini kullandı.