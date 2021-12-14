Cumhuriyet’in TÜGVA’yı hedef alan manşetine tekzip!

İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi; Cumhuriyet Gazetesi'nin 23 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan "Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi" başlıklı manşet haberinden dolayı tekzip yayınlanmasına karar verdi. Cumhuriyet Gazetesi; Türkiye Gençlik Vakfı'nı (TÜGVA) hedef alan manşet haberine ilişkin tekzip metni yayınladı.

Mahkemenin 8 Aralık 2021 tarihli kararında şöyle denildi:

"Haber verme hakkının hukuka uygun bir biçimde kullanılabilmesi için gereken ölçütler dört başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; 1- Haber gerçek olmalı, 2- Haber güncel olmalı, 3- Haberin verilmesinde kamu yararı bulunmalı, 4- Haberin veriliş biçimi ile özü arasında düşünsel bir bağ bulunmalıdır. Bu unsurlar eleştiri hakkı yönünden de geçerlidir. Yani eleştirinin olabilmesi için, yazının gerçek olgulara dayanması, güncel bulunması ve bu haberin verilmesinde kamu yararı bulunması koşullarına bağlıdır"

"GEREKLİ OLMAYAN YAKIŞTIRMA YAPILMIŞ"

"Somut olayda, ifade edilen yorumlar haberin başlığı veriliş tarzı ve kullanılan ifadeler dolayısıyla, öz ve biçim dengesi bozulmuştur. Gerekli olmayan yakıştırma yapılmış ve amaç aşılmıştır. Bu yakıştırmalar, AHİS ve hukuk düzenimizin koruduğu düşünce özgürlüğü kapsamında kalmayan, talep eden saygınlığına yönelik saldırı teşkil eden içerikler olmakla, bu haberin, talep edenlerin toplum içindeki itibarı ile diğer bireyler nezdindeki saygınlığını sarstığı ve manevi kişiliğini de zedelediği, ayrıca haberi okuyan ortalama bir okurun zihninde talepte bulunanlar hakkında şüpheye düşürecek nitelikte ifadeler olduğu kanaatine varılmıştır.."

İŞTE O TEKZİP METNİ

İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesi'nin, Cumhuriyet Gazetesi'nin yayınlanması için karar verdiği tekzip metni şöyle:

"Cumhuriyet Gazetesi'nin 23 Ekim 2021 tarihli 35077 sayılı yayımında 'Ensar, Türgev, Tügva Paralel Terör Örgütü Gibi' manşeti atılmış ve haberin devamında 'Devleti Sömürüyorlar', 'Sonunuz Böyle Olacak' alt başlıkları kullanılarak dönemin Bitlis Vali Yardımcısı Sayın Salih Altun'un Türkiye Gençlik Vakfı hakkında birtakım demeçler verdiği iddiası ile müvekkil hakkında gerçeğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı mahiyetinde beyanda bulunulmuştur.."

"Haber içeriğinde Bitlis Vali Yardımcısı Sayın Salih Altun tarafından söylendiği iddia edilen ve Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan tüm ifadeler bizzat Sayın Salih Altun tarafından yalanlanmıştır. Sayın Salih Altun tarafından resmi twitler hesabından yapılan açıklamada '2014, 2015, 2016 yıllarında Bitlis Vali Yardımcılığı görevini ifa ettiğini, görevde bulunduğu süre boyunca devlerimize ihanet eden FETÖ ve PKK başta olmak üzere tüm şer odakları ile mücadele ettiğini, bu süre zarfında birçok kripto unsurun husumeti ile karşılaştığını, işbu husumetten kaynaklı olarak bazı haber sitelerinde talihsiz ve kasıtlı bir biçimde TÜGVA ile zorlama bağlantılarla ilişkilendirilmeye çalışılarak habermiş gibi servis edilmeye çalışıldığını, TÜGVA, TÜRGEV, Ensar Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti gibi vakıf ve sosyal toplam Kuruluşlarının kamu yararına çalışan ve ülkemiz için faydalı nesiller yetiştirme gayreti olan kurumlar olduğunu ve böylesine güzide vakıf ve STK'lar hakkında paralel yapı ve terör örgütü gibi mesnetsiz nitelendirmeler yapılması ile konuya isminin alet edilmeye çalışılmasından büyük rahatsızlık duyduğunu' ifade etmiştir."



"Müvekkil Türkiye Gençlik Vakfı, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfıdır. Türkiye Gençlik Vakfı'nın kuruluşundan bu yana tek gayesi devletine bağlı ve liyakatli gençler yetiştirilmesine yardımcı olmaktır. Cumhuriyet Gazetesi'nin 23 Ekim 2021 tarihli 35077 sayılı yayımında yer alan haberdeki tüm iddialar gerçek dışı olmakla söz konusu ifadelerin tamamı birincil muhatabı tarafından da yalanlanmıştır."

"Bu ve benzeri gerçek dışı haberlere ilişkin olarak müvekkil, hukuken sahip olduğu hakları en etkin kullanmaya devam edecektir. Asılsız suçlamalara karşı cevabımızı kamuoyuna saygıyla sunuyoruz…Türkiye Gençlik Vakfı Vekili"

CUMHURİYET GAZETESİ, TÜGVA'YI HEDEF ALDI

Cumhuriyet Gazetesi; 23 Ekim 2021 tarihinde yer alan "Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi" başlıklı manşet haberinde, Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef almış, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'un "Ensar, TÜRGEV, TÜGVA paralel terör örgütü gibi" dediğini iddia etmişti.

Salih Altun, Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan ifadelerin şahsına ait olmadığını açıklamıştı.

ALTUN, CUMHURİYET GAZETESİ'Nİ YALANLAMIŞTI

Salih Altun, 23 Ekim 2021 tarihinde yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Gazetesi'ni şöyle yalanlamıştı:

"Bitlis Vali Yardımcısı olarak görev yaptığım 2015-2016 dönemi ile ilgili bazı basın yayın organlardan çıkan haberlerde ismimin geçmesi nedeni ile kamuoyuna açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur."

"Devletimizin şahsıma gösterdiği güven ve teveccühe layık olmaya çalışarak yaklaşık 17 yıldır mülki idare amirliği mesleğini sürdürmekteyim."

"2014, 2015 ve 2016 yıllarında valilerimin de teveccühü ile Bitlis'te Vali Vekilliği ve Terörle Mücadele ve Göç Koordinatörlüğü gibi önemli görevlerde bulundum."

"Devletimize ihanet eden başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm şer odakları ile layıkı ile mücadele ettim."

"Nitekim 15 Temmuz 2016 hain darbe gecesi de Bitlis Vali vekili olarak vatansever kamu görevlileri ve halkımız ile birlikte darbeye karşı koydum ve darbecilerin tutuklanmasını sağladım."

"Süre gelen bu mücadele esnasında bir çok kripto unsurun husumeti ile karşılaştığım ve bu husumetin hala devam ettiği de yadsınamaz bir gerçektir."

"Husumetten kaynaklı yaftalama ve mesnetiz yakıştırmaların bazı haber siteleri ve gazetelerde TÜGVA ile zorlama bağlantılarla ilişkilendirilmeye çalışılarak habermiş gibi servis edilmesi son derece talihsiz olmakla birlikte kasıtlıdır da."

"TÜGVA, TÜRGEV, Ensar Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti gibi vakıf ve STK'lar kamu yararına çalışan dolayısı ile ülkemiz için faydalı nesiller yetiştirme gayreti içinde olan kurumlardır."

"Böylesine güzide vakıf ve STK'lar hakkında 'paralel yapı, terör örgütü' gibi mesnetsiz nitelendirmeler yapılması ve konuya ismimin alet edilmek istenmesinden büyük rahatsızlık duyduğumu açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

RAMAZAN AYDOĞDU TUTUKLANDI

Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) başlatılan iftira ve kumpas operasyonunda Ramazan Aydoğdu tutuklanmıştı.

Ramazan Aydoğdu; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesinin alınmasının ardından, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme" suçlarından tutuklandı.

TÜGVA'ya operasyon çekmeye çalışan Ramazan Aydoğdu'nun, FETÖ'cü birçok hesapla iletişimde olduğu belgelenmişti. Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemede; Aydoğdu'nun örgüt propagandası yapan @DahiOglan ve @kacsaatolduson isimli Twitter hesaplarına TÜGVA yöneticileri hakkında kişisel bilgiler verdiği, sözde belge ve fotoğraflar gönderdiği tespit edildi.