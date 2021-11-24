TÜGVA kumpasının önemli ismi tutuklandı

Türkiye Gençlik Vakfı ile alakalı PKK terör örgütü ile ilişkileri ortaya çıkan Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel adlı kaçak Türkiye Gençlik Vakfı tarafından sahte veya montaj olduğu açıklanan sözde belgeleri yayınlamıştı.

Sözde belgelerin yayınlanmasından sonra özellikle basın ve sosyal medya üzerinden CHP, İyi Parti ve HDP, önce Türkiye Gençlik Vakfı'na, yöneticilerine, gönüllülerine karşı bir linç kampanyası başlattı, kısa bir süre sonra bu linç kampanyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesini hedef almaya başladı.

TUTUKLANDI

Yaşanan süreçte yeni bir gelişme yaşandı. İstihbarat ve emniyet birimlerinin yaptığı araştırma sonucunda Türkiye Gençlik Vakfı'nda yöneticilik yapan Ramazan Aydoğdu adlı şahıs gözaltına alındı. Yapılan işlemler ardından İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'na sevk edilen Aydoğdu, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Kişisel verileri ele geçirme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KİM BU RAMAZAN AYDOĞDU?

Edinilen bilgilere göre, Ramazan Aydoğdu adlı şahısın Türkiye Gençlik Vakfı'na örgütlü bir plan dahilinde sızdırıldığı vakıf çalışmalarına aktif şekilde katıldığı güvenilir görünmek için büyük çaba sarfettiği ve sonuçta vakıfta yönetici pozisyonuna kadar yükseldiği öğrenildi.

FETÖ'CÜLERLE YAKIN İLİŞKİSİNİN OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ramazan Aydoğdu'nun Türkiye Gençlik Vakfı içinde bulunduğu sürece ByLokcu bazı FETÖ'cülerle ile yakın ilişkisinin olduğu öğrenildi. Ramazan Aydoğdu hakkında vakıfta görev aldığı sürece vakıfa ait üyelik sisteminden elde ettiği üye bilgileriyle sahte belgeler oluşturduğu ve yedeklediği, vakıfa ait Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi yerlerle yapılan resmi yazışmaları kullanma yetkisi olmayan başkalarına ait bilgisayarlardan çaldığı ve yedeklediği, kendi bulunduğu dönemde elde ettiği bilgilerle içeriği manipüle edilmiş exel tabloları oluşturduğu ve bunu yedeklediği iddia edilen bilgilerden bazıları.