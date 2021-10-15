Adalar’da tutmayınca, TÜGVA İl Binasına geldiler

TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nin CHP Adalar İlçe Başkanlı Ali Ercan Akpolat öncülüğünde CHP Adalar örgüt üyesi ve İBB Zabıtası tarafından 26 saat işgalinin ardından bu kez TÜGVA Genel Merkezi önünde toplanan bir grup sol örgütü slogan attı.
TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila yaptığı açıklamada "TÜGVA İstanbul İl Binamız önüne Canan Kaftancıoğlu'nun ellerine yazı tutuşturduğu provokatörler gönderilmiş. Ne yaparsanız yapın hangi provokasyonu sahneye koyarsanız koyun sizin o sinsi oyununuza gelmeyeceğiz" dedi ve ekledi.
"PROVOKATÖRLERİNİZİ SOKAKTAN ÇEK CANAN KAFTANCIOĞLU"
"TÜGVA'lı gençlere yönelik Adalar olayından beri büyük bir oyun var. Amaçları gençleri provoke etmek. Adalarda oyunu bozduk şimdi de bozacağız, çapulcuların oyununa gelmeyecek, hukuk içinde hesap soracağız. TÜGVA sizin oyununuza gelmek provokatörlerinizi sokaktan çek Canan Kaftancıoğlu."
Canan Kaftancıoğlu, ellerine yazı tutuşturduğu provokatörlerini TÜGVA önüne göndermiş | Video
Daha önce TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği herhangi bir hukuki dayanak olmadan CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat öncülüğünde CHP Adalar İlçe ilçe örgütü bir grup ve İBB zabıtası tarafından işgal edilmişti. 27 saat süren işgal Adalar Kaymakamı'nın talimatı üzerine müdahale eden polis tarafından sonlandırılmıştı.
İşgal sırasında TÜGVA Temsilciliğinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için başkanlık makamı olarak hazırlandığı belirlenmişti. CHP Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat'ın ablası olan ve aynı zamanda Maltepe CHP Meclis üyesi Gönül Dinler'in de Büyükada Vapur İskelesi'ndeki dükkanda kira kontratı ve çalışma ruhsatı olmadan 200-300 lira kira vererek dükkan işlettiği ortaya çıkmıştı.
Ayrıca İBB yönetimi TÜGVA tarafından açılan tespit davasını kamuoyuna tahliye kararı olarak sunmak istemişti. Ancak İBB yönetiminin iddiaları mahkeme ve kaymakamlık yazıları tarafından çürütülmüştü.
İstanbul'da çöken yönetim sistemine artan tepkileri gölgelemek için toplum yararına hizmet eden vakıflara savaş açan İBB yönetimine Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan'ın, 13 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdiği görülmüştü: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Türkiye Gençlik Vakfı arasında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre kurulan ve halen varlığını koruyan geçerli bir kira sözleşmesinin mevcut. Türkiye Gençlik Vakfı'nca bahse konu olan yerin işgal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı, işgalin söz konusu olmadığı bir durumda ise 2866 sayının kanunun 75. maddesi kapsamında tahliyeden söz edilmeyeceği değerlendirilmektedir."