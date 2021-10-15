Adalar’da tutmayınca, TÜGVA İl Binasına geldiler

TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila yaptığı açıklamada "TÜGVA İstanbul İl Binamız önüne Canan Kaftancıoğlu'nun ellerine yazı tutuşturduğu provokatörler gönderilmiş. Ne yaparsanız yapın hangi provokasyonu sahneye koyarsanız koyun sizin o sinsi oyununuza gelmeyeceğiz" dedi ve ekledi.

"PROVOKATÖRLERİNİZİ SOKAKTAN ÇEK CANAN KAFTANCIOĞLU"



"TÜGVA'lı gençlere yönelik Adalar olayından beri büyük bir oyun var. Amaçları gençleri provoke etmek. Adalarda oyunu bozduk şimdi de bozacağız, çapulcuların oyununa gelmeyecek, hukuk içinde hesap soracağız. TÜGVA sizin oyununuza gelmek provokatörlerinizi sokaktan çek Canan Kaftancıoğlu."

Canan Kaftancıoğlu, ellerine yazı tutuşturduğu provokatörlerini TÜGVA önüne göndermiş | Video

Daha önce TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği herhangi bir hukuki dayanak olmadan CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat öncülüğünde CHP Adalar İlçe ilçe örgütü bir grup ve İBB zabıtası tarafından işgal edilmişti. 27 saat süren işgal Adalar Kaymakamı'nın talimatı üzerine müdahale eden polis tarafından sonlandırılmıştı.