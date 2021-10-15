Canan Kaftancıoğlu, ellerine yazı tutuşturduğu provokatörlerini TÜGVA önüne göndermiş | Video

CHP'li İBB tarafından gönderilen zabıtalar TÜGVA'nın Adalar'daki binasına hukuksuz şekilde girerken, olay Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri haline geldi. CHP'li yetkililer ve CHP'ye yakın kişiler gün aşırı manipülasyon girişimlerinde bulunurken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun skandalı yeni gündem maddesi oldu. Kaftancıoğlu'nun ellerine yazı tutuşturduğu provokatörleri TÜGVA binası önüne gönderdiği ortaya çıktı.