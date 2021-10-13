İşgale gidenler bankamatikçi çıktı

'GENÇLERE HİZMET ETMİYOR İDDİASI'

Kertişçi'nin konuşmasının ardından söz alan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ise TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliğindeki olayın işgal olmadığını iddia etti. Şehir Hatlarının Büyükada'daki iskelesinin üst katının TÜGVA'ya kiralandığından itibaren kayıp olduğunu, işlevsiz bir hale dönüştürüldüğünü ifade eden Gül, burayı Adalıların ve İstanbulluların kullanımına açacaklarını kaydetti. Olayın siyasi olmadığını savunan Gül, binanın Adalar'ın kültür değeri olduğunu ifade etti. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise kiralanan bölgenin gençlere hizmet etmediğini öne sürerek, çeşitli etkinlik ve programlar için kullanıldığını kaydetti.

'İNTİKAM TEŞEBBÜSÜ'

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da Adalar'da yapılan eylemin gayrimeşru olduğunu dile getirdi. Ortada herhangi bir mahkeme kararı olmadığını belirten Türkyılmaz, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "İdarenin işlemleri, keyfiliğe dayanmaz. İdareye burada zorbalıkla bir tahliye gerçekleştirmiştir zabıta marifetiyle. Tüm bu olan bitenlerin temel sebebi siyaseten bir intikam teşebbüsü ve rövanşist bir anlayıştır. Çünkü bizler gençliğe ve genç örgütlerine, vakıf ve derneklerimize bakarken sizin gördüğünüz gibi kaldırım taşlarını sökerek bu ülkenin emniyet güçlerini atan, Gezi Parkı'nda esnafı mağdur eden, kamu mallarına zarar veren, Boğaziçi Üniversitesinde olduğu gibi rektörün ve kamunun aracının üzerinde tepinen bir gençlik görmüyoruz."