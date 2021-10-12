TÜGVA mesnetsiz iddialara tek tek cevap verdi! Yalan haberlere karşı basın açıklaması yapıldı

Yurtdışında durup, masa başında oluşturulmuş sahte belgeleri, hazırlanması birkaç saat sürecek kumpas ve asılsız exel dosyalarını paylaşmak yerine varsa ellerinde belge buyursun getirsin ülkenin savcılarına teslim etsinler. Hodri meydan... Diğer bir çok olayda karşımıza çıkan embedded gazeteciler, etki ajanları da bu iftira kampanyasına ortak oldular.

Çok net ifade ediyorum karşımızda montaj ve asılsız belgeler oluşturan, bunları dolaşıma sokmak için örgütlü bir yapısı olan, siyasi destekleri olan bir örgütle karşı karşıyayız.

Yayınlanan sözde belgelerin hiçbirinin TÜGVA ile alakası veya ilgisi yoktur. Zaten belge diyerek oluşturulmuş şeyler sonradan masa başında kurgulanmış kumpas belgeleridir. Bu yeni kumpas operasyonunda hedef sadece TÜGVA değildir milli ve manevi değerlere hizmet eden vakıf ve derneklerimiz hedeftedir.

Biz bu kumpas tarzını 17/25 Aralık sürecinden iyi biliyoruz, o günde başka vakıflarımız ve derneklerimiz hedefe konmuş haklarında binbir iftira atılarak operasyon yapılmaya çalışılmıştı; biz bu operasyon şekline selam-tevhid kumpasından çok aşinayız.

Operasyonun hedefi dün neyse bugün de o, vatanı milleti bayrağı ve dini için çalışan gençler, insanlar, vakıflar, dernekler. Operasyonu yapanların sadece isimleri farklı ancak operasyonun merkezi de operasyonun yöneticileri de aynı.

Bu operasyonun tek bir amaçı var, gençlerin yuvası olan ve her geçen gün büyüyen TÜGVA ve diğer vakıflarımızın önünü kesmek ama Başaramayacaklar ve gençlere karşı yenilecekler.

Hiçbir şekilde bu kumpasın karşısında susmayacağız. Bize saldıran, hakkımızda yalan ve iftira içerikli paylaşımlar yapanlardan hukuk önünde hesap soracağız. En büyük hesabı da milletimiz ve tarih soracak. Hakkı haykırmaya, gençler yetiştirmeye, gençlere yuva olmaya devam edeceğiz. Hep dediğimiz gibi Yalanlar değil hakikat kazanacak, Operasyon odakları değil gençler kazanacak.

TÜGVA'yı işgal eden işgalci çıktı