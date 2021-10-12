Video Haber TÜGVA mesnetsiz iddialara tek tek cevap verdi! Yalan haberlere karşı basın açıklaması yapıldı | Video
TÜGVA mesnetsiz iddialara tek tek cevap verdi! Yalan haberlere karşı basın açıklaması yapıldı | Video

TÜGVA mesnetsiz iddialara tek tek cevap verdi! Yalan haberlere karşı basın açıklaması yapıldı | Video

12.10.2021 | 17:43

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CHP'li İBB'ye bağlı zabıtalar haksız bir şekilde TÜGVA'nın Adalar'daki binasını basmış ve içeridekileri zorla çıkarmaya çalışmıştı. Ortada bir mahkeme kararı olmamasına rağmen hukuksuz süreci devam ettiren İBB, daha sonra yalan haberlerle TÜGVA'yı yıpratmaya çalıştı. Son olarak Nevşin Mengü, Metin Cihan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç konuyla ilgili olarak dayanağı olmayan iddialara yer verirken, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu bu iddialara tek tek cevap verdi. İlk andan bugüne kadar yaşananları anlatan Eminoğlu, "Çok net ifade ediyorum karşımızda montaj ve asılsız belgeler oluşturan, bunları dolaşıma sokmak için örgütlü bir yapısı olan, siyasi destekleri olan bir örgütle karşı karşıyayız." dedi.

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