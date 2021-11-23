Türkiye Gençlik Vakfı’na karşı kumpasta örgüt şüphesi! Vakfa sızdırılan bir kişi gözaltına alındı

SAHTE BELGELER OLUŞTURMUŞ

Ramazan Aydoğdu'nun, vakıftan ayrıldıktan sonra 2020 ve 2021 yıllarında 2017 yılı ve öncesi döneme ait belgeleri çalarak elde ettiği üye bilgilerini kullanıp sahte belgeler oluşturduğu da yapılan araştırmalarda ortaya çıkan önemli iddialardan biri.

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Sahte Belge Kumpası'nın başlama zamanlamasının Türkiye Gençlik Vakfı İlçe Gençlik Merkezi'nin CHP tarafından Adalar'da basılması ve gençlerin linç girişiminden sonra CHP'nin zor duruma düşmesiyle ilişkili olduğu da araştırmalarda elde edilmiş bilgilerden.

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İstihbarat ve emniyet birimlerinin yaptığı araştırmadan elde edilen Ramazan Aydoğdu ile ilgili diğer iddialar şunlar:

- Kumpas ile ilgili olarak 20 güne yakın süredir teknik takip ve incelemeler yapılıyormuş.

- Türkiye Gençlik Vakfı'yla alakalı sahte belgeler ve çalınmış üye bilgilerinden oluşan 2 TB'lik bir harddisk ve 30'dan fazla şifreli usb disk oluşturmuş.

- Bu verilerden seçtiği 15 GB'lik kısmı PKK ile ilişkili Metin Cihan ve MİT mensuplarını ifşa eden Murat Ağırel adlı kişilere 4 farklı sahte mail adresleriyle peyder pey yollamış.

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- Sezgin Tanrıkulu gibi CHP'li üst düzey bazı yöneticilerle iletişim kurup yönlendirilmiş.

- Kendisini sağlama almak için kendi twitter hesabından Metin Cihan'a Türkiye Gençlik Vakfı'na haksızlık yapıldığına dair mesajlar atarken sahte mail adreslerinden ve twitter adreslerinden kumpas belgelerini sızdırmaya devam etmiş.

- Kumpasın bireysel bir suçtan öte örgütlü bir yapı çerçevesinde FETÖ ve PKK iltisaklı kişiler tarafından yapıldığı düşünülmekteymiş.

- Ramazan Aydoğdu'nun önce Milli Görüş Vakfı içine sızdırıldığı daha sonra da Türkiye Gençlik Vakfı içine sızdırıldığına dair bilgilere ulaşılmış.

- Ramazan Aydoğdu'nun sadece Türkiye Gençlik Vakfı ile ilgili değil Milli Görüş Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, TÜRGEV, Ensar Vakfı gibi birçok dernek vakıfla alakalı dosyalar oluşturduğu da ortaya çıkmış.

- Sahte Belge Kumpası'nda istihbari bir çok yöntem kullanan, harddiskleri dahi şifreleyen Ramazan Aydoğdu kendisini sahte mailleşme trafiği ile ele vermiş.

Hali hazırda bir devlet kurumunda müdür olarak çalışan ve gözaltında bulunan Ramazan Aydoğdu hakkında emniyet ve savcılık soruşturması devam ediyor.

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