SON DAKİKA: Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı var...

Son günlerde otomobil fiyatlarında çok büyük artışlar yaşanıyor. Fiyatlardaki temel artışın nedeni ise bayilerin 'Araç yok' diyerek satış yapmaması. Vatandaşlara etiket fiyatlarının çok üzerinde fiyatlarla az sayıda araç satılırken, ikinci el satışlarında da fiyatlar bundan kaynaklı artıyor. Sıfır araçları stoklayarka piyasayı altüst eden bayilere cezalar kesilmeye başlanmıştı. Bugün ise dev bir operasyon başlatıldı. 50 ilde gerçekleşen operasyonda 51 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.