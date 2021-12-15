Video Haber SON DAKİKA: Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı var... | Video
SON DAKİKA: Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı var... | Video

SON DAKİKA: Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı var... | Video

15.12.2021 | 11:02

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SON DAKİKA HABERİ: Hükümet, sıfır otomobil satışlarında vatandaşın elinin rahatlaması için ÖTV'de kendi hakkından feragat ederek indirime gitti. Bunu fırsata çevirmek isteyen birçok firmaya ait otomobil satış bayileri araçları stoklayarak piyasada fiyatları yükseltmeye başladı. Sıfır araçları stoklayarak vatandaşları mağdur eden ve piyasa dinamiklerini olumsuz etkileyen bayilere karşı harekete geçildi. BugünKarabük merkezli 50 ilde otomobil stokçularına karşı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 51 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Başkan Erdoğan, stokçuları sert sözlerle uyarmış, 'Bedelini çok ağır ödersiniz' demişti.

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