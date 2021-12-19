Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında ilginç anlar yaşandı.
SES TEKNİKERİNİ TOKATLADI
Canlı yayın sırasında Muharrem Sarıkaya'nın mikrofonunda bir arıza oluştu. Sarıkaya, duruma müdahale etmek için stüdyoya gelen ses teknikeri Ahmet Demir'e tokat attı.
O anlar kameralara saniye saniye böyle yansıdı:
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan tepki çeken hareket! Canlı yayında ses teknikerini tokatladı | Video
Skandal olayın ardından Muharrem Sarıkaya'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.
"SARIKAYA'DAN ÖZÜR BEKLİYORUZ"
Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Sarıkaya'yı kınadı. TGS "Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
BEKLENEN ÖZÜR GELDİ
Muharrem Sarıkaya, tepki çeken olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kamuoyundan özrü diledi.
Sarıkaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim.
Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…"
FATMA ŞAHİN'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Twitter hesabından yaptıuğı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Muharrem Sarıkaya kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi."