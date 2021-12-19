Gazeteci Muharrem Sarıkaya’dan tepki çeken hareket! Canlı yayında ses teknikerini tokatladı

BEKLENEN ÖZÜR GELDİ

Muharrem Sarıkaya, tepki çeken olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kamuoyundan özrü diledi.

Sarıkaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim.

Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…"