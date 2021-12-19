Video Haber Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan tepki çeken hareket! Canlı yayında ses teknikerini tokatladı | Video
Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan tepki çeken hareket! Canlı yayında ses teknikerini tokatladı | Video

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan tepki çeken hareket! Canlı yayında ses teknikerini tokatladı | Video

19.12.2021 | 18:06

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Gazeteci Muharrem Sarıkaya’dan tepki çeken hareket! Canlı yayında ses teknikerini tokatladı | Video 00:24
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Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan tepki çeken hareket! Canlı yayında ses teknikerini tokatladı.

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