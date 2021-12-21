12.15’ten dolarını bozduran vatandaş konuştu! 18.30’dan almıştım ama mutluyum

DOLARDA HIZLI DÜŞÜŞ

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni yol haritasının ardından dolarda hızlı bir düşüş yaşandı. 18.30 seviyelerinde işlem gören dolar yüzde 30'un üzeride değer kaybederek, 13 seviyelerine geriledi. Sabah saatlerinde vatandaşlar yeni modele destek vermek için döviz bürolarına akın etti ve dolarlarını bozdurdu.

Doları 18,30 liradan alıp 12.15'e bozduran vatandaş: "Zarar etsem de iyi oldu, düşmesi gerekiyordu" | Video

18.30'DAN ALMIŞTIM, ZARAR ETSEM BİLE İYİ OLDU

Kapalıçarşı'da dolar bozduran vatandaşların ifadeleri ise dikkat çekti. Daha önce 16.75 ve 18.30'dan dolar aldığını belirten vatandaş, sabah saatlerinde dolarını 12.15'ten bozduğunu açıkladı. Zarar etsem bile mutluyum diyen vatandaş, doların düşmesi gerekiyordu. Ben zarar etsem bile iyi oldu. Ben hem 16.75'ten hem de 18.30'dan dolar aldım. Biraz önce aldığım dolarları 12.15'ten bozdurdum. Ben zarar etsem de mutluyum, çünkü doların düşmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.