12.15’ten dolarını bozduran vatandaş konuştu! 18.30’dan almıştım ama mutluyum

Son dakika haberi: Dövizde oluşan manipülasyonla dolar son aylarda hızla artmış ve 18 seviyelerine yükselmişti. Başkan Erdoğan dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ""Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek" ifadelerini kullandı.
DOLARDA HIZLI DÜŞÜŞ
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni yol haritasının ardından dolarda hızlı bir düşüş yaşandı. 18.30 seviyelerinde işlem gören dolar yüzde 30'un üzeride değer kaybederek, 13 seviyelerine geriledi. Sabah saatlerinde vatandaşlar yeni modele destek vermek için döviz bürolarına akın etti ve dolarlarını bozdurdu.
Doları 18,30 liradan alıp 12.15'e bozduran vatandaş: "Zarar etsem de iyi oldu, düşmesi gerekiyordu" | Video
18.30'DAN ALMIŞTIM, ZARAR ETSEM BİLE İYİ OLDU
Kapalıçarşı'da dolar bozduran vatandaşların ifadeleri ise dikkat çekti. Daha önce 16.75 ve 18.30'dan dolar aldığını belirten vatandaş, sabah saatlerinde dolarını 12.15'ten bozduğunu açıkladı. Zarar etsem bile mutluyum diyen vatandaş, doların düşmesi gerekiyordu. Ben zarar etsem bile iyi oldu. Ben hem 16.75'ten hem de 18.30'dan dolar aldım. Biraz önce aldığım dolarları 12.15'ten bozdurdum. Ben zarar etsem de mutluyum, çünkü doların düşmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.