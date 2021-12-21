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Giriş Tarihi: 21.12.2021 10:48 Son Güncelleme: 21.12.2021 10:53

12.15'ten dolarını bozduran vatandaş konuştu! 18.30'dan almıştım ama mutluyum

SABAH İNTERNET
12.15’ten dolarını bozduran vatandaş konuştu! 18.30’dan almıştım ama mutluyum

Kur manipülasyonları sonrası dolar, sağlıksız oluşumla birlikte 18 seviyelerine çıkmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısının ardından yaptığı ekonomiyi rahatlatan açıklamalarının ardıdan dolar kuru yüzde 30'larda değer kaybederek 12.00 seviyelerine geri düştü. Vatandaş da yeni ekonomi politikalarına destek vermek için döviz bürolarına akın ederek dolarlarını bozdurdu. İşlem yapan vatandaşlardan bir tanesi yaptığı açıklamada: Ben 18.30'dan almıştım doları, az önce 12.15'ten bozdurdum. Ama zarar etsem de mutluyum. Çünkü doların düşmesi gerekiyordu.

Son dakika haberi: Dövizde oluşan manipülasyonla dolar son aylarda hızla artmış ve 18 seviyelerine yükselmişti. Başkan Erdoğan dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ""Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek" ifadelerini kullandı.

DOLARDA HIZLI DÜŞÜŞ

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni yol haritasının ardından dolarda hızlı bir düşüş yaşandı. 18.30 seviyelerinde işlem gören dolar yüzde 30'un üzeride değer kaybederek, 13 seviyelerine geriledi. Sabah saatlerinde vatandaşlar yeni modele destek vermek için döviz bürolarına akın etti ve dolarlarını bozdurdu.

Doları 18,30 liradan alıp 12.15'e bozduran vatandaş: "Zarar etsem de iyi oldu, düşmesi gerekiyordu" | Video

18.30'DAN ALMIŞTIM, ZARAR ETSEM BİLE İYİ OLDU
Kapalıçarşı'da dolar bozduran vatandaşların ifadeleri ise dikkat çekti. Daha önce 16.75 ve 18.30'dan dolar aldığını belirten vatandaş, sabah saatlerinde dolarını 12.15'ten bozduğunu açıkladı. Zarar etsem bile mutluyum diyen vatandaş, doların düşmesi gerekiyordu. Ben zarar etsem bile iyi oldu. Ben hem 16.75'ten hem de 18.30'dan dolar aldım. Biraz önce aldığım dolarları 12.15'ten bozdurdum. Ben zarar etsem de mutluyum, çünkü doların düşmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

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12.15'ten dolarını bozduran vatandaş konuştu! 18.30'dan almıştım ama mutluyum
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