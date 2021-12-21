Doları 18,30 liradan alıp 12.15'e bozduran vatandaş: "Zarar etsem de iyi oldu, düşmesi gerekiyordu" | Video
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu TL mevduata kur farkı sisteminin ardından vatandaşlar bu sabah döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Satış yapmak için büroya giden vatandaşlardan birisi, doları 18,30 liradan alıp 12,15 liraya bozdurduğunu ifade ederken, yaşadığı zarara rağmen doların çakılmasının kendisini memnun ettiğini belirtti.