Son dakika haberi: Darbe imalı bildiriye imza atan 103 amiral için kritik tarih belli oldu

Son dakika haberi: Demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildiriye imza atan 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Montrö Bildirisi' başlığı altında yaptığı açıklamaya ilişkin bazı amiraller gözaltına alınmıştı. Bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan, diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağladığı öne sürülen emekli amiraller Kadir Sağdıç, Ramazan Cem Gürdeniz, Ali Sadi Ünsal, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Alaeddin Sevim, Ergun Mengi, Bülent Olcay, Atilla Kezek, Nadir Hakan Eraydın, polis tarafından Ankara Adliyesi'ne getirilerek, nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılmıştı. Gözaltına alınan emekli amirallerin ev aramaları, dijital materyallerinin incelemesi ve HTS kayıtlarının incelenmesi devam ederken soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtilmişti. Soruşturmada, bildiriyi hazırlayan şüphelilerin görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığının araştırıldığı kaydedilmişti.

21 MART 2022'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Şüpheliler hakkında "Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması 21 Mart 2022'de Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Son Dakika: 104 emekli amiralin "darbe imalı' bildirisinde çarpıcı ayrıntı: Emekli amirallerin bildirisi bir muhtıradır!