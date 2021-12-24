Başkan Erdoğan’dan dolar manipülasyonu yapan Durmuş Yılmaz’a sert tepki: Cezasını çekecek

Halk TV'de Şirin Payzın'ın ve İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın 'Dolar TL' açıklaması sosyal medyada olay oldu!

İYİ PARTİLİ DURMUŞ YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Dövizdeki dalgalanmaya karşı alınan önlemlerin ardından dolar sert bir şekilde düşüş gösterirken, İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz katıldığı bir programda konuyla ilgili tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu. Yılmaz yaptığı açıklamada, "Bu bir alım fırsatıdır. Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir." ifadelerine yer vermişti.

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