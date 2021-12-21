Halk TV'de Şirin Payzın'ın ve İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın 'Dolar TL' açıklaması sosyal medyada olay oldu!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ardından dolar (döviz) fiyatlarının hızla düştüğü anlarda; Halk TV'de Şirin Payzın ve İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın açıklama yaptığı anlara ait görüntülere sosyal medyada tepki yağdı!