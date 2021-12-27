Bakan Soylu’dan İBB’deki terörle ilişkili isimler teftişine ilişkin son dakika açıklamaları

İşte Soylu'nun İBB'deki terörle iltisaklı kişilere dair başlatılan özel teftişle ilgili açıklamaları

"Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Şehirlerdekini de inceleyeceğiz. Bununla mücadle etmeyecek miyiz? Çok yüksek korunaklı Sabancı Center'a nasıl girmişler? Muhammed Faitih Safitürk nasıl katledildi? Cihan Güven Cizre'de katledildi. PKK ve KCK'nın YPS olarak nitelendirdiği HDP'nin de gençlik kolları mensubu olarak nitelendirdiği ve talimatla siyaset içerisinde meşru bir kılıf aracılığıyla sağlanan bir kaplama ile birlikte bu katliamı gerçekleştirdiler. Şimdi biz kendimizle, devletle, devletle çalışanlarla ilgili bir terör irtibatı bulduğumuz zaman kendimizi suçlu mu hissediyoruz. Tam tersi burayı temizlemek, yarın başımıza gelebilecek bir felaketi engellemek için, terörle devletin irtibatı olamayacağını ortaya koymak için bunu yapıyoruz. Yarın birgün yapılacak bir eylem bu kişiler üzerinden gerçekleştirilirse bize kalkıp siz ne iş yapıyorsunuz diye sormazlar mı?

Terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına dair ihbarlar geldi. Bir dernek üzerinden bazı isimlerin buraya girdiğini tespit ettik. Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Bizim terörle mücadeleyle işimiz var ve bunu yapmak, Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız. Bazen yabancı bazen kendi uyruğumuzdan insanlarla hangi terör belalarıyla karşılaştığımızı biliyoruz. Sizin herhangi bir güvenlik soruşturması, araştırması yapmadan aldığınız isimler bunlar.

'Niye tutuklamıyorsunuz?' diyorlar. Biz araştırmak soruşturmakla mükellefiz. O da bağımsız yargının işidir. İBB'ye gassal olarak alınan bazı isimlerin iddiamalerde yer alan bazı bilgi ve belgeler neticesinde tutuklandığı da ortaya çıktı. Bu da daha yeni.

Kendini muhafaza etmek için 'Beni sıkıştırıyorlar' demenize gerek yok. Bir incelemeden rahatsız olmaya gerek yok. Devlette böyle biri çıkınca biz rahatsız oluyor muyuz? Biz devlet ve milleti korumak zorundayız. Siz bir işe alım protokolü belirlemeden bunu yapamazsınız. TSK'den ihraç edilmiş birini kendi şirketinize alır mısınız? Bu kurumun içerisinde PKK ile iltisaklı birilerini alırsanız bu normal mi?

Ve bu araştırmaları da orada işçi olarak işe aldığınız kişilere baktırmamanız lazım. Kamu görevlisinden bu bilgileri almanız gerekiyor. kamuya adam alıyorsunuz arkadaşlar. İSKİ'de suyun başına adam alıyorsunuz. Oradaki kontrolü yapacak birini alıyorsunuz. İGDAŞ, doğalgaz, çocuklarımızın geldiği parklarla ilgili yerlere adam alıyorsunuz. Bunların hepsi güvenlik, sağlık ve birçok açıdan önemlidir ve bunları biz devlet olarak takip etmek zorundayız. Yarın bu çocukların başına bir şey gelirse, İGDAŞ üzerinden bir felaket olursa biz milletimize bunu nasıl izah ederiz?

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