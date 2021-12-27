Son Dakika: Bakan Süleyman Soylu'dan İBB'deki terörle ilişkili isimler teftişine ilişkin açıklamalar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:50
03:35
Diyarbakır'da "Teröre geçit yok" yürüyüşü | Video 27.12.2021 | 11:42
15:14
12:20
05:09
25:49
00:51
01:18
CHP'li Erdoğdu'dan yine çirkin sözler ve darbe tehdidi! | Video 26.12.2021 | 13:47
00:44
04:21
00:58
05:03
Başkan Erdoğan, gençlere eşlik etti: Beraber yürüdük biz bu yollarda | Video 25.12.2021 | 21:38
00:58
Korkunç cinayet! İş arkadaşını İstanbul'da öldürüp Bursa'da gömdü | Video 25.12.2021 | 21:41
01:03
Arjantin’deki orman yangınlarında 3 bin 900 hektarlık alan kül oldu | Video 25.12.2021 | 21:09
10:58
00:58
İstanbul Havalimanında 4 bin tıbbi canlı ele geçirildi | Video 25.12.2021 | 18:05
15:41
42:10
Başkan Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu | Video 25.12.2021 | 16:53
01:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İBB'de terörle ilişkili isimlerin incelenmesi ve özel teftişe tabi tutulmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soylu "Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Biz terörle mücadele ile mükellefiz. Kendini muhafaza etmek için 'Beni sıkıştırıyorlar' demenize gerek yok. Bir incelemeden rahatsız olmaya gerek yok. Devlette böyle biri çıkınca biz rahatsız oluyor muyuz? Biz devlet ve milleti korumak zorundayız" dedi.