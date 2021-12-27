Son Dakika: Bakan Süleyman Soylu'dan İBB'deki terörle ilişkili isimler teftişine ilişkin açıklamalar | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İBB'de terörle ilişkili isimlerin incelenmesi ve özel teftişe tabi tutulmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soylu "Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Biz terörle mücadele ile mükellefiz. Kendini muhafaza etmek için 'Beni sıkıştırıyorlar' demenize gerek yok. Bir incelemeden rahatsız olmaya gerek yok. Devlette böyle biri çıkınca biz rahatsız oluyor muyuz? Biz devlet ve milleti korumak zorundayız" dedi.