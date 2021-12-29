Kılıçdaroğlu’nun “Arazi yok” söylemi de yalan çıktı

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Danışma Meclisi Toplantısı'na konuya değinmiş ve şunları söylemişti. Erdoğan şöyle konuşmuştu: "Neymiş Şanlıurfa'da 2 milyon 300 bin dönüm taşlık arazi varmış, oraya güneş enerjisi kuracakmış, bu şekilde üretilen elektriği çiftçiye bedava verecekmiş. Önce şunu açıklayın. Kendisine 'bu işi Adana'da niye yapmıyorsunuz' diye sorulduğunda orada yeteri kadar taşlık arazi olmadığını söylüyor. Öyle de değilmiş. Adana topraklarını neredeyse yarısı tarıma uygun olmayan taşlık araziymiş. Aynı yatırım orada da yapmasında hiçbir mahsur yok. Tabii iş yalan. Çünkü her tarafı yalan, yanlış. Her bir megavat güneş enerjisi üretim için 15 dönüm arazi gerekiyor bay Kemal. Ülkemizin hali hazırdaki 8 bin megavatlık güneş enerjisi alt yapısının 21 katını bir kalemde Şanlıurfa'da kuruyor. Peki böyle bir enerji gücü oluşturmak için ne kadarlık bir yatırım gerekiyor. Tam 125 milyar dolar gerekiyor..."

SAHRA HASTANESİ GİBİ YALAN ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine Adana'da olmayan hastane için "Bunu Cumhurbaşkanlığı bile yapamıyor" diyerek övgüler düzdüğü sözde Sahra Hastanesi, Kozmetik Güzellik Fuarı olarak Adanalılara ev sahipliği yapmıştı.

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