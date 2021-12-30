TÜGVA’yı iftira ile hedef alan Kılıçdaroğlu’na çok sert tepki: İBB’de işe alınan örgütçüleri unutturmak için saldırıyor...

"HAKİKATİN KAZANMAK GİBİ GÜZEL BİR ÖZELLİĞİ VARDIR"

Eminoğlu bir sonraki paylaşımında ise, "Bu siyasi parti Genel Başkanı'nın Türkiye Gençlik Vakfı'na yalan iddialarla saldırmasının asıl nedeni İBB'ye işe alınıp kadro verilen ÖRGÜTÇÜLER gündemini unutturmaktır ama hakikatin kazanmak gibi güzel bir özelliği vardır." dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Gençlik Vakfı ile alakalı PKK terör örgütü ile ilişkileri ortaya çıkan Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel adlı kaçak Türkiye Gençlik Vakfı tarafından sahte veya montaj olduğu açıklanan sözde belgeleri yayınlamıştı.

Sözde belgelerin yayınlanmasından sonra özellikle basın ve sosyal medya üzerinden CHP, İYİ Parti ve HDP, önce Türkiye Gençlik Vakfı'na, yöneticilerine, gönüllülerine karşı bir linç kampanyası başlatmıştı.



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