TÜGVA’yı iftira ile hedef alan Kılıçdaroğlu’na çok sert tepki: İBB’de işe alınan örgütçüleri unutturmak için saldırıyor...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na randevusuz giderek başlattığı provokasyon sonrası TÜGVA'yı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, daha önce sahte belgelerle itibar suikastı yapılan TÜGVA'yı bir kez daha hedef aldı. "TÜGVA'cıları yerleştirmek için, Türkiye'nin en parlak zihinlerini ekmeksiz bıraktınız." dedi. Kılıçdaroğlu'na TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'ndan çok sert yanıt geldi. Eminoğlu, İBB'ye alınan terörle iltisaklı kişileri hatırlattı, "Belediye başkanınızdan hesabını sorun da görelim bakalım" dedi.
KILIÇDAROĞLU YİN TÜGVA'YI HEDEF ALDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, provokasyon kokan siyasi hamlelerini sürdürüyor. TÜİK'e randevusuz giderek kapıda kalan Kılıçdaroğlu, bugün de MEB'e emrivaki yaparak gidince kapıda kaldı. Kılıçdaroğlu, hızını alamayarak yerli ve milli bir gençlik yetiştirme hedefi ile hareket eden TÜGVA'yı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "Tügva'cıları yerleştirmek için, Türkiye'nin en parlak zihinlerini ekmeksiz bıraktınız." dedi.
KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK SERT TEPKİ: BELEDİYE BAŞKANINIZDAN HESABINI SORUN DA GÖRELİM
CHP Genel Başkanı'nın TÜGVA'yı bir kez daha hedef tahtasına oturtmasının ardından TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu çok sert bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun provokatif paylaşımını alıntılayan Eminoğlu, "Kasıtlı üretilen sahte belgelerle, etki ajanlarının yalan iddialarıyla Türkiye Gençlik Vakfı'na saldırmak, gençleri hedefe koymak yerine İBB'ye "liyakatlarından(!) dolayı" işe alınıp kadro verilen ÖRGÜTCÜLERİN hesabını belediye başkanınıza sorun. Haydi bakalım görelim sizi." ifadelerini kullandı.
"HAKİKATİN KAZANMAK GİBİ GÜZEL BİR ÖZELLİĞİ VARDIR"
Eminoğlu bir sonraki paylaşımında ise, "Bu siyasi parti Genel Başkanı'nın Türkiye Gençlik Vakfı'na yalan iddialarla saldırmasının asıl nedeni İBB'ye işe alınıp kadro verilen ÖRGÜTÇÜLER gündemini unutturmaktır ama hakikatin kazanmak gibi güzel bir özelliği vardır." dedi.
NE OLMUŞTU?
Türkiye Gençlik Vakfı ile alakalı PKK terör örgütü ile ilişkileri ortaya çıkan Metin Cihan kod adlı Cihan Yücel adlı kaçak Türkiye Gençlik Vakfı tarafından sahte veya montaj olduğu açıklanan sözde belgeleri yayınlamıştı.
Sözde belgelerin yayınlanmasından sonra özellikle basın ve sosyal medya üzerinden CHP, İYİ Parti ve HDP, önce Türkiye Gençlik Vakfı'na, yöneticilerine, gönüllülerine karşı bir linç kampanyası başlatmıştı.