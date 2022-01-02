FETÖ’nün belediyeler imamından adrese teslim ihale

FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan ile Avcılar Belediyesi ihale komisyonu başkan ve üyelerinin de arasında olduğu 7 şüphelinin tutuklandığı soruşturma dosyasının ayrıntıları ortaya çıktı. Tutuklananlar arasında Karaarslan'ın baldızı Çiğdem Şanlı'nın da olduğu öğrenilirken Karaarslan'ın ihale şartnamelerine kendisini tarif edici koşullar eklettirdiği belirlendi. Öyle ki; 2015 – 2016 yıllarındaki 2 ihalenin şartnamelerine, "merkezi denetim elemanı olarak çalışma, akademisyen olma, serbest mali müşavir belgesine sahip olma" gibi sadece kendisinde olan vasıflar eklendi. Böylece Türkiye'de başka örneği bulunmayan koşullar sayesinde, ihaleyi yalnızca Erkan Karaarslan alması sağlandı. Soruşturmada şüpheli olan eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'ın ise halen firari olduğu öğrenildi.
80 KAMU İHALESİ ALDI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasındaki tespitlere göre; Karaarslan, kendisiyle doğrudan bağlantılı 5 firmanın, toplam 10 firma üzerinden güncel değeri 200 milyon liranın üzerinde olan toplam 80 kamu ihalesi aldı.
KAĞIT ÜSTÜNDE SİGORTA OYUNU
Avcılar'daki ihale konusu işin yapıldığı izlenimi uyandırması için, belediyenin iştiraki firmada görevli 30 personelin, bilgileri dışında Erkan Karaarslan'ın ihaleyi alan EYÖNTEM adlı şirketinde sigortalı gösterildiği belirlendi.
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26 ÇALIŞAN TANIKLIK YAPTI
Dosya kapsamında bu isimlerin de arasında bulunduğu 26 tanığın ifadesi alındı. Tanıklar ifadelerinde, "Avcılar Belediyesi iştiraki Betonia adlı şirkette çalışırken haberimiz dahi olmadan belediyeden ihale alan EYÖNTEM adlı şirkette sigortalı gösterildik. O şirkette sigortalı gösterildiğimiz 4-5 aylık süreçte Betonia'da çalışırken yaptığımız işlere devam ettik. İhale konusu herhangi bir iş ve işlem yerine getirmedik" diyerek ortak söylemlerde bulundular.