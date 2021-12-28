SON DAKİKA: Avcılar Belediyesi’ne Karaarslan operasyonu! FETÖ’nün Belediyeler İmamı gözaltına alındı | Video
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SON DAKİKA HABERİ:Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'Belediyeler İmamı' olarak bilinen Erkan Karaarslan yeniden gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda CHP’li Avcılar Belediyesi İhale Komisyon Başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 19 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.