Fox TV’deki ’Maske Kimsin Sen?’ programına çok sert tepki: Bu büyük bir skandaldır...

İLETİŞİM UZMANI ALİ SAYDAM: ORTAÇAĞIN KARANLIK FİGÜRLERİ İLE KÜÇÜCÜK BEYİNLERE SALDIRILMAKTADIR

İletişim Uzmanı Ali Saydam ise tepki çeken sahneyi madde madde değerlendirdi. Saydam'ın değerlendirmesi şöyle:

Konuya birkaç açıdan bakmakta yarar var…

1- Millî Kültür ve değerlerimiz… Ülkemizde bir kesim var, bunlar bütün referanslarını Hristiyan Batı'dan alırlar. Noel'i, Cadılar Bayramını, Aziz Valentine Gününü (Sevgililer Günü) kutlar, kendi ülkesinin insanlarını ve onların inançları ile aralarına epeyce mesafe koyarlar… Bu tür 'okültist' unsurlarla bezeli şeytani popüler kültür numaraları bunlara uygundur… Belli sayıda bir alıcı bulurlar.

"ÇOK ESKİ BİR NUMARADIR"

2- Hristiyan Batı'da tutmuş olan yarışma programlarının ithal edilip kullanılması çok eski bir numaradır… Yerli format neredeyse yok denecek kadar azdır. Ancak bunların içinde bizim kültür ve değerlerimize ters düşmeyenler kamu vicdanını rahatsız etmez. Sorular genellikle 'bizden' olur bu nedenle de herkesi içine alabilir.