SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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KORONAVİRÜS UYARISI

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Elbette sorumluluklarımız ağırdır. 2021 yılını teferruat ile yorumlamalıyız. 2022'de millet ve ülke yararına olanları temin ve takip etmek başlıca görevimizdir.

Salgın tüm dünyayı vahim şekilde etkilemektedir. Koronavirüsten ölüm sayısı dünyada 5.5 milyona dayanmıştır. Ekonomiden ticarete, diplomasiden siyasete virüsün tahribatı hakimdir. Ülkemizde vaaların artış trendinde olması üzerinde durulması gereken bir husustur. Salgın yokmuş gibi davranmak çok riskli ve tehlikelidir. Deniz kenarına ev yapan çok dalga görecektir. 2022 yılında koronavirüsün yenilmesi her insanımızın ortak mücadeleye dahil olmasına bağlıdır. Ebelerimiz, hasta bakıcılarımız, hemşirelerimiz, doktorlarımız fedakarlıkla çalışmaktadır. Onlara minnet ve şükran duyuyoruz. Maaşlarındaki iyileştirmeyi süratle gerçekleştirmemiz şarttır.

Virüs istilası insanın iradesinden daha üstün değildir. Dayanışma ve yardımlaşmanın engin mirası ile biz bu virüsün kökünü kazıyacağız. Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hastalık ile boğuşan vatandaşlarımıza şifa diliyorum. Önce sağlık diyoruz.

KUR'AN KURSLARINI HEDEF ALAN CHP'YE SERT TEPKİ: DİN BİLMEZLER, DİYANET TANIMAZLAR...

Türkiye aşıya ihtiyaç duyan ülkelere yardımcı olmuştur. Milli ve manevi değerlerimize kim sataşıyorsa değil bu dünyada Mahkeme-i Kübra'da bile davacıyız.

Ağzının dikişleri patlamış bir CHP milletvekili Kur'an kurslarına ortaçağ zihniyeti demiştir. Ya ortaçağı bilmiyor ya Kuran'ı bilmiyordur. İman nasip işidir, Allah'ın ikramıdır. Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmazmış. İnanıp inanmamak herkesin kendi bileceği iştir ama dinimize, inancımıza laf söyletmeyiz. Kur'anımıza ortaçağ diyen kemiksizlere bühtan bırakmayız. CHP Genel Başkanı'nın derhal aziz milletimizden özür dilemesini bekliyoruz. Din bilmezler, diyanet tanımazlar. Cuma namazını kazaya bırakan bozuk zihniyet bu CHP zihniyetinin ta kendisidir. Allah ülkemizi de milletimizi de bunlardan korusun.

GÖÇ VE SIĞINMACI SORUNU

Mülteci ve sığınmacı sorunu 2021 yılında yaygınlaşarak devam etti. Bunun küresel dengeleri çok boyutlu etkilediği malumunuzdur. Hedef 2022'de göç probleminin çözülmesi olmalıdır. Ülkemize sığınmış suçsuz günahsız kişiler üzerinden provokasyon yapmak Türkiye düşmanları tarafından sipariş edilen örtülü bir operasyon şeklidir. Buradan herkesi uyarıyorum, partimizin sembolünü kullanarak sokaklara çıkmaya çalışanların nefesimiz ensesinde olacaktır.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Göçmen akınının yanında küresel cepheleşmeler artış kaydetmiştir. Rusya-Ukrayna gerginliğinin nereye varacağı kısa sürede anlaşılacaktır. Temennimiz anlaşmazlıkların uzlaşma ile düğümlenmesidir. Nükleer savaştan bahsedilmesi bir başka vahim risktir. Soğuk savaş şartlarına adeta geri dönülmüştür. Yeni bir işgal denemesi vahim sonuçlar doğuracaktır.

YUNANİSTAN'A: FRANSA'DAN ALDIĞINIZ UÇAKLARA ÇOK GÜVENMEYİN

Yunanistan'ın silahlanma yarışı, Ege'de hukuku çiğnemesi, deniz yetki alanlarımıza musallat olması hazmedilemez bir konudur. PKK'ya, FETÖ'ye kucak açan devlet sabrımızı test etmekten acilen vazgeçmelidir. Ege Denizi'ne fitne serpişterenlerin sonu hüsrandır. Zalim emellerinin sonu hezimettir. Fransa'dan aldıkları savaş uçaklarına fazla güvenmesinler. Kimse bize güç gösterisi yapmasın. Ege ya barış denizi olacaktır ya da Türk milleti bir zafere daha kanı ile canı ile imza atmayı bilecektir. Yunanistan hala vakit varken komşuluk hukukuna dönmelidir.

Bize göre 201 yılının en önemli gelişmelerinden biri 12 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasıdır.

Rusya 2021 yılında nükleer füze taşıyan bombardıman uçaklarını Suriye'ye indirmiştir. ABD, Suriye'ye yuvalanmış bölücü terör örgütüne desteğini sürdürmüştür.

Teröristler önünde 2 seçenek vardır. Ya silahları ile gelir teslim olur, yargılanırlar. Ya da görüldükleri her inde, mağarada açık hedef olurlar. HDP kapatılmalıdır. Türk demokrasisinin yüz karasıdır. HDP ile olan hangi parti varsa suç ortağıdır.

Terör örgütüne yardım ve yataklık yapan, terör örgütüne hizmet eden sözde vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargı karşısına çıkarılması gerek. Taviz verirsek mezarlarımızı bile talan ederler.

İÇİŞLERİ'NDEN İBB'YE TEFTİŞ

HDP ile ittifak kuran, gelecek düşleyen hangi parti varsa suç ortağıdır, bölücülük çukurundadır. Muhteşem başarılarımızı TBMM'de kaybetmeye hakkımız olmadığı gibi İBB'de pazarlık konusu yapmaya kimse kalkışmamalıdır. Terörün emellerine hizmet eden sözde milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması adaletin ve milli iradenin şerefidir. Kahraman güvenlik güçlerimizin mücadele onurunu siyasi rant uğruna hiçe sayanlar doğrudan doğruya ayağımızın altındadır. İBB'de işe alınan çok sayıda kişiden 557'sinin terör örgütleriyle irtibatlı olduklarına dair iddianın üzerine gidilmesi bir hukuk gerçeğidir. Bundan rahatsızlık duyanlar, utanmaz yüzleriyle Türkiye'nin karşı cephesi, Türk milletinin kripto hasımlarıdır.

"SUÇ SABİT GÖRÜLÜRSE İBB BAŞKANI BİR SANİYE BİLE OLSA MAKAMINI İŞGAL EDEMEZ"

Belediye Başkanı kimlerin işe alınıp alınmayacağını sormamış mıdır? Hiç haberi yoksa daha tehlikelidir, o zaman da katmerli suçludur. İBB Başkanı her durumda sorumludur. Suç sabit görülürse İBB Başkanı bir saniye bile olsa makamını işgal edemez, etmemelidir. Sayın Erdoğan okuduğu bir şiir yüzünden büyük haksızlıklara uğramış ve görevden alınmıştı. Peki mevcut Büyükşehir Belediye başkanı şiir mi okudu? Hayır. Terör örgütleriyle bağlantılı olanların işe alınması konusunda soruşturulması maksadında tecrübeli müfettişler görevlendirildi. Ne var bunda? Mağduriyet bunun neresindedir? İBB'de suç işlenmiş ise bunun birinci derecede sorumlusu bal gibi de, buz gibi de belediye başkanı olan zattır.

2021 yılında doğal afetler peş peşe yaşandı. Ormanlarımız yandı, sel ve heyelanlar pek çok ilimize karabasan gibi çöktü. 2022 yılında aynı felaketlerin bir daha tekerrür etmemesini niyaz ediyorum. Yaralarımız sarılmış, zarar ve ziyanlar telafi edilmiştir. Ekonomik operasyonlara karşı milletimizle aynı çizgideyiz, devletimizle aynı mevzideyiz, hükümetimizle aynı siperdeyiz. 20 Aralık tedbirleri vasıtasıyla döviz kurlarındaki düşüşlerin fiyatlarda indirime gidilmesi adil ve ahlaki bir beklentidir.