Bahçeli'den İBB'ye terörle iltisaklı personel tepkisi: Bal gibi de buz gibi de belediyenin başındaki zat sorumludur
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Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, İBB'de işe alınan terörle iltisaklı personellerle ilgili çok sert ifadeler kullandı. Bahçeli, İmamoğlu'nun işe alınan personellerden her türlü sorumlu olduğunu ifade etti. İddiaların doğru çıkması durumunda İBB Başkanı'nın makamından ayrılması gerektiğini ifade etti.