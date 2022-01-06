SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Özgür Özel’in skandal Kur’an kursu sözlerine sert tepki: Talihsiz bir konuşma...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ GELDİ: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

Başkan Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Özgür Özel ve CHP yönetimine ateş püskürdü.

Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

Diyanet İşleri Başkanılığımızın okul öncesi evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değilmiş çağ dışıymış. Bre gafil! Asıl çağ dışı sensin! Senin zihniyetin.

Asıl arkaik olan, asıl gerici olan, orta çağ karanlığında asıl debelenen, asıl senin gibi marjinal at gözlükleriyle bakanlardır. Şimdi ben buradan CHP Genel Başkanı'na soruyorum.

Anayasal bir kurum olan Diyanet'in görevini hakkı ile yapmasından niçin gocunuyorusunuz? İstikbalimizin teminatı olan çocuklarımızının Kur'an'ı, peygamber efendimizin örnek hayatını, medeniyet değerlerimizi öğrenmesi sizi neden rahatsız ediyor.

İslam tarihinin en parlak dönemlerine, Batılıların kendilerini tarif için kullandığı Orta Çağ karanlığı yaftası vurmaktan utanmıyor musunuz? Bu milletin dininden, diyanetinden, inançlarını özgürce yaşamak evlatlarını özgürce yetiştirme hakkından kirli ellerinizi ne zaman çekeceksiniz.

Milletimize kimliğini ve karakterini veren muhaddes değerlerini aşağılamaktan ne zaman vazgeçeceksiniz. Artık cambazlığı bırakın. Sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman, peygamberimize sahip çıkacaksınız, Kur'an'a sahip çıkacaksınız, yeri geldiği zaman da ağzınızda dilinizde hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız.

Çok açık ve net söylüyorum. CHP Genel Başkanı, bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bendelini ödeyecek. Bu edepsizlik görmezden gelinerek, susularak, hiçbir şey olmamış gibi yüksek siyasetçilik oynayarak savuşturulamaz.

CHP Genel Başkanı, başta Orta Çağ zihniyeti ifadesi olmak üzere bu hezeyanları açıklamalı, selahiyete kavuşturmalı, şayet yapamıyorsa çıkıp milletten ve ddiyanet camiamızdan özür dilemeli. Aksi taktirde milletimiz gereken dersi sandıkta verecektir.