Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan CHP'li Özel'in skandal Kur'an kursu sözlerine sert tepki! | Video
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Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarını hedef alan, 'Ortaçağ zihniyeti' sözlerine tepki gösterdi. Özel, "Talihsiz bir konuşma olmuştur. Kimse milletimzi bu tür konuşmalar ile rahatsız etmesin." dedi.