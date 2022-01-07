Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş: 3 bin FETÖ 200 PKK üyesi ihraç edildi

İşte Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş'ın açıklamalarından bazı başlıklar:

FETÖ, DEAŞ VE PKK İLE KESİNTİSİZ MÜCADELE

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ile DİB bünyesinde FETÖ ile ilgili aralıksız teftiş ve bilgilendirme çalışmalarının yapıldığına dikkat çeken Prof. Ali Erbaş şunları söyledi: 10 bine yakın teftiş yapıldı. Bu teftişler sonucunda 3 bin FETÖ ve 200 PKK üyesi isim ihraç edildi. FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi din istismarı yapan tüm illegal örgütlerle sürekli mücadele ediyoruz. Gelecekte ortaya çıkma potansiyeli taşıyan bu tür yapılarla ilgili de uyarılar yapıyoruz.

İBB'DE ÖRGÜT ÜYESİ DİN GÖREVLİSİ OLMAMALI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'de PKK'ya iltisaklı gassallarla ilgili soruşturma devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve İBB bu konuda görevini yapacaktır. Hiçbir kurumda terör örgütüne yakın isimler bulunmamalı. Din hizmeti ve gassalık çok önemli bir vazifedir. Terör örgütü halkımızın samimi dini duygularını istismar ediyor.

ÖZGÜR ÖZEL'İN KONUŞMASI TALİHSİZ OLDU

4-6 yaş Kuran kurslarına çok önem veriyoruz. Toplumun her kesimi ve yaş grubunun din alanında aydınlatılması görevimiz. Tartışılan malum konuşma çok tahilhsiz olmuştur. "Ortaçağ zihniyeti" Batı'nın karanlık dönemini anlatan bir tanımlamadır. İslam tarihi ile bağdaştırılamaz. Milletimiz bu konuda tepkisini gösterdi, biz de gösterdik. Gönül ister ki bu tür konularla miletimiz rahatsız edilmesin. Din hizmeti ne yazık ki ön yargılarla eleştiriliyor.





20 YILLIK FETVALAR KIRPILARAK ÇARPITILIYOR

Fetvalar, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilir. Bunlardan bazıları da Web sitemizde yayınlanır. Bazı fetvaların önü ve arkası kesiliyor, çarpıtılarak yayınlanıyor. Fetva ile alakası olmayan 20 yıl önce yayınlanmış bir kitaptaki cümle, kesilerek yeni bir fetva gibi haber yapılıyor. Bunlar bizi gerçekten üzüyor.

CAMİLERİMİZ BİR DAHA KAPANMASINI İSTEMİYORUZ

Pandemi tedbirlerine aralıksız devam ediyoruz. Cenab-ı Alah bir daha camilerimizi namaza kapatacak duruma getirmesin. Aşı yaptırmanın önemini anlatıyoruz, aşı yaptırmamanın büyük vebal olduğunu sürekli belirtiyoruz. Camilerimiz uygunsa saflarda ayrı ayrı durabileceğimizi söylüyoruz.

KARİYE CAMİİ YIL SONUNDA AÇILACAK

Kariye Camii'ni 2020 yılında açmayı planlamıştık. Sonradan tamamlanması gereken yerler olduğunu gördük. Bu haliyle açsaydık camiye zarar verebilirdik. Kariye Camii'nin tamamlanması ile birlikte 2022 yılı sonunda açmayı planlıyoruz.





SOSYAL MEDYA KONUSUNDA HASSASİYET

Sosyal medya konusundaki hassasiyetimizi tüm toplantılarda dile getiriyoruz. Bu mecraları yanlış kulandığı için ceza alan personelimiz var. Müftülerimize de bu konuda hatırlatmalarda bulunduk. Sosyal medya önemli bir imkandır ama kötü kullanıldığında sonuçları toplumumuz için iyi sonuçlar doğurmuyor.

138 BİN PERSONELİMİZ VAR

138 bin 650 kişilik kadromuzla dinimizi anlatmak ve zararlı yapıların etkilerini kırmak için mücadele ediyoruz. En küçük köylerde bile imamlarımızla devletimizi temsil eden tek kurumuz. Günlük tartışmalardan uzak duruyoruz. İslam ülkelerine model olacak bir yapımız var. Buna rağmen DİB en fazla gündeme getirilen kurum oluyor.

LGBT KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

LGBT akımlarının bir müslüman olarak kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum. Bizim amacımız sadece doğruyu anlatmaktır. Neyin doğru/yanlış olduğu Kuran ve Sünnet açık olarak ortaya koymuştur. Biz insanları haramlar konusunda uyarıyoruz ve uyarmaya devam edeceğiz.

ATEİZM VE DEİZM RAKAMLARI ABARTILIYOR

Ateizm ve Deizm ile doğru bilgiler anlatılarak mücadele edilebilir. Ne kadar çok gence ulaşırsak o kadar iyi sonuç alırız. Tabi insanların özgürlük alanları vardır. Biz bu sadece konuda uyarmakla yükümlüyüz. Toplumda ateizm, deizm ve agnostisizm oranları konusundaki rakamların abartıldığını düşünüyorum. Mesela bizim yaptığımız bir araştırmada Türkiye'de deizm oranı yüzde 1'in bile altında. Bu konudaki abartılı yayınlar yapanlar "Böyle olsun" istedikleri için abartılı anketler açıklıyor.

HAC VE UMRE HALA KAPALI

2 yıldır Hacc yapamadık. Umre ziyareti de maalesef yapılamıyor. Yeni Hacc Bakanı atandı. Onunla görüştüm, yazılı ve sözlü taleplerimizi ilettim. Onların da pandemi konusunda endişeleri devam ediyor. Her görüşmemizde Hacc ve umrenin açılması konusunu bizden fazla istediklerini belirtiyorlar.