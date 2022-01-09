HDP’li vekil Semra Güzel terör kampında! Öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıktı

"SAMİMİ FOTOĞRAFLARI HDP-PKK İLİŞKİSİNİN EN AÇIK ÖRNEĞİDİR"

Öte yandan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu duruma tepki gösterdi. Kılavuz yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yaptığı operasyonda öldürülen Koçero Meleti kod adlı terörist Volkan Bora ile terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin sözde Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in samimi fotoğrafları HDP-PKK ilişkisinin en açık örneğidir" ifadelerine yer verdi.

HDP-PKK ilişkisinin en açık örneği! MHP'li vekilden sert tepki: İhanetin belgesi, alçaklığın vesikasıdır