HDP’li vekil Semra Güzel terör kampında! Öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıktı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında 29 Nisan 2017'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede çeşitli fotoğraflara ulaşıldı.
HDP'Lİ VEKİL İLE TERÖR KAMPINDAKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Fotoğraflarda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş çeşitli kareleri yer alıyor.
ÜNİVERSİTEDE TANIŞMIŞLAR
Üniversiteden tanıştıkları öğrenilen Semra Güzel'in tıp, PKK'lı terörist Volkan Bora'nın iletişim fakültesi mezunu olduğu, teröristin bir süre KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansında muhabirlik yaptıktan sonra örgüte katıldığı, fotoğrafın da muhtemelen Kuzey Irak'taki kamplarda çekildiği belirtildi. Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti.
"SAMİMİ FOTOĞRAFLARI HDP-PKK İLİŞKİSİNİN EN AÇIK ÖRNEĞİDİR"
Öte yandan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu duruma tepki gösterdi. Kılavuz yaptığı paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yaptığı operasyonda öldürülen Koçero Meleti kod adlı terörist Volkan Bora ile terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin sözde Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in samimi fotoğrafları HDP-PKK ilişkisinin en açık örneğidir" ifadelerine yer verdi.
HDP-PKK ilişkisinin en açık örneği! MHP'li vekilden sert tepki: İhanetin belgesi, alçaklığın vesikasıdır