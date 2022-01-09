Video Haber HDP'li vekil Semra Güzel terör kampında! Öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıktı | Video
HDP'li vekil Semra Güzel terör kampında! Öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıktı | Video

HDP'li vekil Semra Güzel terör kampında! Öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıktı | Video

09.01.2022 | 21:28

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Adıyaman'da 2017 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden Volkan Bora'nın telefonunda inceleme yapıldı. İncelemelerde, etkisiz hale getirilen terörist ile HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terör kampındaki fotoğrafları ortaya çıktı.

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