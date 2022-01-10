Son dakika: Bakan Karaismailoğlu’ndan A Haber’de önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber ekranlarında Melih Altınok'un sunduğu 'Sebep Sonuç' programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"İDDİALARIN ALTI TAMAMEN BOŞ"

Kılıçdaroğlu yargıda hesap verecek. Uydurma bir kağıt üzerinden böyle iftira atıldığında tabi ki en üst perdeden yanıt vereceğiz. O uydurma belgeyi onun eline kim verdiyse araştırılması gerekiyor. İddiaların altı tamamen boş. Vatanımıza, milletimize hizmetimizi artıracak eleştirilerin başımızın üstünde yeri var ama bunlar yatırım karşıtı.