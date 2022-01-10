Son dakika: Bakan Karaismailoğlu’ndan A Haber’de önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber ekranlarında Melih Altınok'un sunduğu 'Sebep Sonuç' programında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
"İDDİALARIN ALTI TAMAMEN BOŞ"
Kılıçdaroğlu yargıda hesap verecek. Uydurma bir kağıt üzerinden böyle iftira atıldığında tabi ki en üst perdeden yanıt vereceğiz. O uydurma belgeyi onun eline kim verdiyse araştırılması gerekiyor. İddiaların altı tamamen boş. Vatanımıza, milletimize hizmetimizi artıracak eleştirilerin başımızın üstünde yeri var ama bunlar yatırım karşıtı.
İSTANBUL'DA METRO TARTIŞMASI
Bakanlık olarak 103 kilometre metro yapıyoruz.
METROLARA NEDEN 'U2 HARFİ KONULDU?
Metrolara neden U harfi koyduk? Bir tarafta emek hırsızlığı yapanlar var bir tarafta harıl harıl çalışanlar var.
YENİ METRO PROJELERİ: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU TARİH VERDİ
İstanbul'da yılın 6. ayından itibaren üst üste metro projelerini açacağız. 18 ayda Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi metrosu hizmete sunulacak. İBB'nin tamamlayamadığı projeleri devraldık. Tüm projeler 2023'te bitecek. Ulaştırma projelerini çok önceden planladık. Çekmeköy-Sultanbeyli hattı devam ediyor.
METRO İNŞAATINA HAFRİYAT İDDİASI
Hangi akılla hafriyat dökülüyor, izahı yok. Mallesef yapımından sorumlu olan belediye tarafından üzerine hafriyat dökülüyor. Vatandaş zamanı gelince hesabını soracak.
Bomonti-Dolmabahçe tünelinden günde 60 bin araç geçiyor. Levazım tüneli ile bu sayı daha da artacak.